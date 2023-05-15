Otomobil duble yolda park halindeki kamyonete çarptı: 1 yaralı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde duble yolda park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, D-014 Kaynarca-Karasu yolu Küçükkaynarca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.G. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen Kia marka otomobil, yol kenarında park halindeki M.A. idaresindeki 54 VH 576 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçlar savruldu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.