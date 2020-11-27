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Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç tarlaya uçtu: 1 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde otomobil ile çarpışan hafif ticari araç tarlaya uçtu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile çarpışan hafif ticari araç tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Akyazı ilçesi Civitler yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.G. idaresindeki 54 ABR 917 plakalı Peugot marka hafif ticari araç ile A.B. idaresindeki 34 SP 7345 plakalı Citroen marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç yol kenarında bulunan tarlaya uçarak durabildi.


Meydana gelen kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü S.G., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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