İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Akyazı'nın Ömercikler Mahallesi Şehit Furkan Çelik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. (37) idaresindeki 54 ADK 193 plakalı Suzuki marka otomobil ile A.Z. kontrolündeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.