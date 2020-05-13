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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Adapazarı-Karasu duble yolda otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.


Kaza, Adapazarı-Karasu duble yolu Darıçayı Karanlıkdere mevkilerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. idaresindeki 35 SFD 08 otomobil ile G.Y. idaresindeki 54 AB 151 kamyonet çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Çarpışmanın etkisiyle iki aracın sürücüsü de yaralandı. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesine kaldırdı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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