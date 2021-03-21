Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kurye motosikleti ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatih Caddesi'nden ara sokağa girmek isteyen K.T. idaresindeki 54 B 9649 plakalı otomobil ile cadde üzerinde seyir halinde olan ve kurye K.D. idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü K.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu yaralı, Karasu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.