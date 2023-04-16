Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Rüstempaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde meydana gelen kazada, Hasan S. (67) idaresindeki 34 FNB 372 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen ve cadde üzerinde bulunan bir siteye girmek için manevra yapan Muharrem D. (34) idaresindeki 54 ABC 957 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazda, motosiklet sürücüsü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk ederken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.