Otomobil, kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kamyonun altına giren otomobilde bulunan 25 yaşındaki genç hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Doktor Hasan Akgün Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.O. (27) idaresindeki 06 CDL 712 plakalı BMW marka otomobil, hastane kavşağı istikametine dönüş yapmak isteyen İ.K. (47) idaresindeki kamyonun altına girdi. Otomobilin, kamyona adeta ok gibi sağlandığı kaza sonrasında bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerce otomobil sürücüsü M.O. ile Serkan Çavdar (25) bulundukları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralı Serkan Çavdar kaldırıldığı Kaynarca Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü İ.K. polis merkezine götürülürken, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsü M.O.'nun ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.