Otomobil önce çöp konteynerine sonra bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce çöp konteynerine daha sonrasında köprü kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Hendek ilçesi Çakallık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. A.S. idaresindeki 54 AIL 692 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Önce yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarpan otomobil daha sonrasında köprü bariyerlerine çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi bölgede yapılan yaralı sürücü daha sonra Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.