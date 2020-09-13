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Otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına düşen otomobildeki bir kişi yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına düşen otomobildeki bir kişi yaralandı.


Kaza, Akyazı ilçesi Hasanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim A. idaresindeki Audi marka ve 14 BT 929 plaklı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak su kanalına düştü. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü İbrahim A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralı, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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