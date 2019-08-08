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Otomobil tırla kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde tır ile otomobil kafa kafaya çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tır ile otomobil kafa kafaya çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.


Kaza, Akyazı ilçesi D-140 karayolunun Beldibi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akyazı'dan Dokurcun yönüne giden İrfan Toprak yönetimindeki otomobil, karşı yöne geçerek sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralanarak araçta sıkıştı. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Akyazı itfaiye ekipleri ile SAKTİM ve 112 görevlileri, yaralı sürücüyü araçtan çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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