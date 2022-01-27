Otomobili çatıdan düşen kar kütlesiyle 1 dakika sonra kullanılamaz hale geldi

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 4 katlı bir apartmanın üzerinden düşen kar kütlesi, iki araçta hasara neden oldu. Otomobili hasar gören Osman Koz, “Aracımı çektikten yaklaşık 1 dakika sonra kar kütlesi düştü. İnsanın üzerine böyle bir şey düşmüş olsa sonu kötü olurdu” dedi.

Olay, Kocaali ilçesi Merkez Mahallesi Zafer Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir apartmanın çatısında biriken kar kütleleri, park halindeki iki aracın üzerine düştü. Kar kütlelerinin altında kalan araçlar kullanılamaz hale geldi. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Otomobil sahibi 1 dakika ile ölümden döndü

Otomobili kar kütlelerinin altında kalarak kullanılamaz hale gelen Osman Koz, “Öğle namazını kıldık, cemaatten bir arkadaşımla birlikte aracımızı buraya çektik. Aracımı çektikten yaklaşık 1 dakika sonra kar kütlesi düştü ve arabamız bu hale geldi. Tavan çöktü, camlar patladı. Yaklaşık 100 bin liraya yakın hasar vardır diye düşünüyorum. Oturuyorduk, tam kendimize çay söylemiştik, biranda gürültü oldu ve dışarıya baktığımızda araçların üzerine kar kütlesi düşüyordu. İki tane araba vardı, birisi benimdi, diğeri komşumundu. Ama görüntüsü korkunçtu. Bir insanın üzerine böyle bir şey düşmüş olsa inanın sonu kötü olurdu” dedi.

Görüntülerde iş yeri içerisinde vatandaşlar oturduğu esnada araçların üzerine kar kütlelerinin düştüğü görülüyor.

Daha sonrasında iş yerinde oturan otomobil sahibi ve vatandaşların dışarıya çıkarak hasar gören araçların yanına gittiği anlar yer alıyor.