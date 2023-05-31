Otomobilin çarptığı çocuk bir ay sonra hayatını kaybetti

Sakarya'nın Geyve ilçesinde otomobilin çarptığı 14 yaşındaki bisikletli çocuk tedavi gördüğü hastanede yaklaşık bir ay sonra yaşam savaşını kaybetti.

30 Nisan tarihinde Geyve'de meydana gelen olayda, ilçe istikametinde seyir halinde olan S.Ö. idaresindeki otomobil, İnciksuyu Mahallesi Şeyh Edebali Caddesinde ara sokakta çıkan 2 bisikletli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisi ile S.P. ve Taner Selçuk (14) isimli iki çocuk yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Selçuk, yaklaşık bir ay sonra yaşam savaşını kaybetti. Selçuk, dün Geyve Alifuatpaşa Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Geyve Merkez Yeni Mezarlığı'na defnedildi.