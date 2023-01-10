Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaya geçicinden karşıya geçmek isteyen kadın, otomobilin çarpması neticesinde hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaya geçicinden karşıya geçmek isteyen kadın, otomobilin çarpması neticesinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Limandere Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, T.K. idaresindeki 34 BJ 5409 plakalı otomobil, yaya geçidinde yolun karşına geçmeye çalışan Havva Aykır'a (50) çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aykır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aykır'ın cenazesi Ferizli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı.