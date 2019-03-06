İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Sakarya’nın Hendek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti.


Kaza, Hendek ilçesi Akova Mahallesi D-100 karayolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. idaresindeki 54 AJ 291 plakalı panelvan, yan yolda karşıdan karşıya geçen İsmail Öğrek'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Öğrek sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öğrek yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.