Otomobiliyle Melen Çayı'na düşmüştü, 4 saat sonra cansız bedeni çıkarıldı

Sakarya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil Melen Çayı'na düştü. Ekipler, otomobil ve sürücüyü yaklaşık 4 saatlik çalışma neticesinde bulabildi. Hayatını kaybeden sürücünün yarı felçli olduğu ve bu sebeple araçtan çıkamadığı öne sürüldü.

Olay, Kocaali ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmet Aydın (74) idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi neticesinde Melen Çayı'na düştü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, cankurtaranlar ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, suyun içinde otomobile de sürücüye de rastlayamadı. Ekipler, otomobil ve sürücüyü bulmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde otomobil ve sürücü yaklaşık 4 saat sonra bulundu. Sudan cansız bedeni çıkartılan Aydın, hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kontrolü kaybederek Melen Çayı'na düşen sürücünün yakınları, İsmet Aydın'ın yarı felçli olduğunu söyleyerek, bu sebeple araçtan çıkamamış olabileceğini öne sürdü.