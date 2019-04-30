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Otomobiliyle uçuruma yuvarlandı, burnu bile kanamadı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde yaklaşık 150 metre yükseklikten otomobiliyle uçuruma yuvarlanan sürücü, araçtan burnu bile kanamadan çıktı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaklaşık 150 metre yükseklikten otomobiliyle uçuruma yuvarlanan sürücü, araçtan burnu bile kanamadan çıktı.


Kaza, Hendek ilçesi Güney Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadifekale Mahallesine doğru seyir halinde olan Hikmet İ. kontrolündeki otomobil, keskin virajda kontrolden çıkarak yaklaşık 150 metreden uçuruma yuvarlandı. Takılı olduğu emniyet kemeri sayesinde kazada burnu bile kanamayan Hikmek İ., cep telefonu ile yakınlarını arayarak kaza yaptığını ve yardım istediğini söyledi.


Kaza sonucu kullanılamaz hale gelen araç, bulunduğu yerden çekici yardımıyla çıkartıldı.

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