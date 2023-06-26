Otoyolda hafta sonu durma noktasına gelen trafik normale döndü

Bayram tatili sebebiyle memleketlerine gitmek için hafta sonu yola çıkan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Ankara istikametinde yoğunluk oluşturmuştu. 2 gündür trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği noktalarda yoğunluk kısmen normale döndü. Otoyolun Ankara ve İstanbul istikametlerinde araç yoğunluğu hafta sonuna göre daha akıcı bir şekilde ilerliyor. Sapanca ve Arifiye kesiminde akıcı bir şekilde ilerleyen trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, trafik ekipleri de belirli noktalarda kontrollerini sürdürüyor.