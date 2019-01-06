‘Oysa Rüyaydı' kitabının söyleşisi ve imza günü gerçekleşti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri Merve Koçak Kurt'un yazdığı ‘Oysa Rüyaydı' kitabının söyleşisi ve imza günüyle devam etti.

Ocak Kültür Etkinlikleri Yazar Merve Koçak Kurt'un kaleme aldığı ‘Oysa Rüyaydı' kitabının söyleşi ve imza günü etkinliğiyle devam etti. Kurt, “Yazmak benim en büyük rüyamdı. Hayatımda benim için as olan hep yazmak oldu” dedi.

Yazmanın kendisi için yaşam biçimi olduğunu belirten Merve Koçak Kurt, “Yazmak benim en büyük rüyamdı. Belki çok klişe gelecek ama eskiden beri kendimi yazarak ifade ediyorum. Daha sonra yazmaya ara vermek zorunda kaldım. Çünkü lisede gazetecilik eğitimi alırken tercihlerimin çoğu edebiyat öğretmenliğiydi. Ama yazmak benim için bir yaşam biçimi olduğu için yazarlığa geri döndüm ve öykü yazmaya başladım. O zamanlar şiir çok okuduğum için ilk öykü kitabımı daha çok şiirsel yazdım. Zamanla yazma dilim evrildi ve öyküye daha yakın durmaya başladı. Hayatımda benim için as olan hep yazmak oldu. Öykü de karar kılma sebebim de modern çağın çok hızlı olması ve öykünün bir zaman diliminde yazılabilecek bir tür olmasıydı” diye konuştu.

Konuşmasına devam eden Merve Koçak Kurt, “Kitabımın isminin ‘Oysa Rüyaydı' olmasının sebebi sistematik bir şekilde olmadı. Yani ben rüyayla ilgili öyküler yazmalıyım diye düşünüp yazmadım. Sadece o sıralar rüyayla ilgili çok fazla şey okuyup izliyordum. Öyküleri yazarken rüya kavramı ruhuma sindi ve uzun bir süre kitabın ismi ne olmalı diye düşündüm. Daha sonra öykülerimin hepsini okuyunca rüya kavramının geçtiğini gördüm. Hepsinde bir şekilde rüyadan bahsetmişim ve öykülerimi karıştırırken ‘Oysa Rüyaydı' diye bir cümlemi gördüm ve kitabın ismine karar verdim. Tesadüflere çok inanmıyorum ve kitap resmini de görür görmez evet kapak bu olmalı dedim” şeklinde konuştu.