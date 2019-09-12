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(Özel) 1 günde 20 yayaya 2 bin 160 TL para cezası kesildi

Sakarya’da polislerin uyarı ve ısrarlarına rağmen yayalara kırmızı ışık yanarken yolun karşısına geçen 20 vatandaşa bir gün içerisinde 2 bin 160 TL para cezası kesildi.

Sakarya'da polislerin uyarı ve ısrarlarına rağmen yayalara kırmızı ışık yanarken yolun karşısına geçen 20 vatandaşa bir gün içerisinde 2 bin 160 TL para cezası kesildi.


Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri araç denetlemesinin yanında kurallara uymayan yayalara denetimlerini sıklaştırdı. Polislerin uyarı ve ısrarlarına rağmen yayalara kırmızı ışık yanarken yolun karşısına geçen yayalara karşı Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) ışıklarında uygulama yapıldı. Radar aracından tespit edilen kurala uymayan 20 yayaya 2 bin 160 TL para cezası kesildi. Polisler, trafikte güvenliğin sadece araçlarla ilgili olmadığını, yayaların da kurallara dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.



Bir anlık dalgınlık


Bir anlık dalgınlığı sebebiyle trafik ışıklarında yayalara kırmızı yanarken geçtiğini ve bu nedenle ceza yediğini belirten Havva Yıldırım isimli vatandaş, “Bir anlık dalgınlık ile yayalara kırmızı ışık yanarken karşıya geçtim. Çocuğumu okula götürmüştüm, oradan geliyordum bir anlık dalgınlıkla ceza yedim. Kırmızı ışıkta geçtiğim için polis ekipleri tarafından 108 TL para cezası kesildi” dedi.

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