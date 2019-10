(Özel) 27 yaşındaki down sendromlu milli sporcunun hedefi Dünya şampiyonluğu

Yüzme sporunda ulusal ve uluslararası başarılara imza atan Fatma Çağla Demir, Avrupa ile Dünya Şampiyonası'nda boy gösterdi. Demir, Master 1 yaş grubunda 400 metre karışıkta Avrupa 2'ncisi, 50 metre kurbağalama ve 200 metre kurbağalamada da Avrupa 3'üncüsü oldu. 2020'de düzenlenecek olan ‘Down Sendromlu Sporcuların Olimpiyat Oyunları' olarak kabul edilen ‘Trisome Games 2020' organizasyonu adı altında Antalya'da düzenlenecek Dünya Yüzme Şampiyonasına hazırlanan Demir, yarışmada birinci olup Türk Bayrağını göklerde dalgalandırmak istediğini belirtti. Fatma Çağla Demir, yüzmeyi çok sevdiğini, tüm engelli vatandaşlara spor yapmaları ve sporu sevmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Tüm engelli vatandaşlara spor yapmaları konusunda çağrı da bulunan milli sporcu Fatma Çağla Demir, “Ülkemiz ve Türk Bayrağımız benim baş tacım, ben bayrağımızı çok seviyorum; o benim canım, her şeyim. Annem ile dedem beni yüzmeye başlattı. Küçüklüğümde onlar bana yüzmeyi öğrettiler. Ben yüzmeyi öğrendim ve kendimi bir üst kademeye çıkarttım. Bu zamana kadar gittiğim birçok yerden altın ve gümüş madalyalar kazanarak ülkemize döndüm. Yüzmeyi çok seviyorum. Engelli kardeşlerime sesleniyorum, siz de spor yapın ve sporu sevin. Gelin birlikte yüzelim, hep birlikte spor yapalım. İnşallah ben Dünya Şampiyonası'nda 1'nci olmayı hedefliyorum. Dünyada 1'nci olup madalyamı alarak Türkiye Bayrağını her tarafta dalgalandıracağım” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini dile getiren Demir, “Cumhurbaşkanımız buraya geldiğinde beni sevdi, bana dokunarak yanaklarımı sıktı. O bana dedi ki; ‘ben onu çok iyi tanırım, o benim cici kızım demişti'. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum o da beni çok seviyor” diye konuştu.

"Türkiye Şampiyonası'na katılarak orada şampiyonluklar kazandı"

Kulüp ve antrenör değişikliği yaptıkları dönemlerde milli takım antrenörlüğünden program alarak Çağla'yı kendisinin çalıştırdığını söyleyen baba Orhan Demir, “Down sendromlu milli yüzücümüz Fatma Çağla Demir'in babasıyım ve aynı zamanda antrenörlüğünü de yapıyorum. Çeşitli dönemlerde Çağla'yı antrenör ve kulüpler ile çalıştırdık ama kulüp, antrenör değişikliği yaptığımız dönemlerde milli takım antrenörlüğünden program alarak ben çalıştırdım. Her fırsatta da ben çalıştırmaya devam ediyorum. Kızımıza küçük yaşta yüzmeyi öğretmiştik, 2011'de Sakarya Yüzme Havuzu yapıldığından itibaren burada havuzda teknik yüzülmenin nasıl yapılacağını merak ederek havuzda yüzme eğitimlerine başlattık. 2012 ve 2013 yıllarında Türkiye Özel Sporcular Federasyonunun düzenlediği Türkiye Şampiyonası'na katılarak orada şampiyonluklar kazandı. İlk milliliği 2013'te Avrupa Şampiyonası'na katılmak ile oldu. 2013'teki Avrupa Şampiyonası'nda, Avrupa 2'nci ve 3'ncüsü oldu ilk yarışmasında. Ülkemizin ilk madalyasını kazandırdı, bu ayrıca bizim için bir şerefti. Bu zamana kadar 6 kere milli oldu. Ülkemizde en fazla milli olan down sendromlu yüzücümüz, Çağla kızımız. Sporda istikrar çok önemli, ülkemizin katıldığı yurt dışı organizasyonlarının, Avrupa Dünya Şampiyonaları'nın hepsinde Çağla'da milli takımla birlikte yer aldı. Avrupa Şampiyonası'ndan yeni geldik, Master 1 yaş grubunda 400 metre karışıkta Avrupa 2'ncisi, 50 metre kurbağalama ve 200 metre kurbağalamada da Avrupa 3'üncüsü oldu. Çok şükür bütün yarışmalardan madalyalar ile dönmüş olduk. Bu Sakarya ve ülkemiz için gurur kaynağı” şeklinde konuştu.

"Hayatın içerisinde tutunabilmeleri için ailelerin desteği çok önemli"

Down sendromlu çocuklara emek verildiğinde neler yapabileceklerinin göstergesi olarak Çağla'nın güzel bir örnek olduğunu söyleyen baba Demir, “Çağla kızımız bütün down sendromlu aile çocuklarına bir rol model olması ve onlara down sendromlu çocuklara emek verildiğinde neler yapabileceğini göstermesi açısından güzel bir örnek. Down sendromlu çocuklara sahip ailelere sesleniyorum buradan, çocuklarınıza emek verin, onlarla ilgilenin, evde kalmasına izin vermeyin, sosyalleştirin, mutlaka bir spor veya müzikle işgal ettirin. Hayatın içerisinde tutunabilmeleri için mutlaka ailelerin desteği çok önemli. Çoğu aileler benim bu yaştan sonra kızıma veya oğluma bir şey olmaz geç kaldık diye söylüyorlar, Çağla kızımız bunun için de çok güzel bir örnek. Çağlamız 2011 yılının sonunda 20 yaşına girdiği zaman bu teknik yüzme hayatına başlamış ve bugüne kadar da ara vermeksizin, performanslarını artırarak devam etmiştir” ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz Dünya Şampiyonası'ndan madalyalar ile dönmek"

Şampiyonasından madalyayla dönmek istediklerini belirten baba Orhan Demir, “Down sendromluların dünyadaki en büyük organizasyonu olan Trisome Games 2020, Türkiye Antalya ev sahipliğinde yapılacak. ‘Down Sendromlu Sporcuların Olimpiyat Oyunları' olarak kabul edilen ‘Trisome Games 2020' organizasyonu adı altında 31 Mart-7 Nisan 2020 tarihleri arasında Antalya'da Dünya Yüzme Şampiyonası gerçekleştirilecek. Bu Dünya Yüzme Şampiyonası'na hazırlanacağız. Hedefimiz Dünya Şampiyonası'ndan madalyalar ile dönmek inşallah. 31 Mart - 7 Nisan Tarihleri arasında masa tenisi, tenis, yüzme, atletizm, judo, jimnastik, basketbol ve futsal olmak üzere 8 branşın birden yarışacağı bir organizasyon. Bu şampiyonadan madalya ile dönmeyi arzu ediyor ve ona hazırlanıyoruz” dedi.

"Çağla'yı çok seviyoruz, havuzumuzun neşesi"

Trisome Games 2020'de gerçekleştirilecek olan Dünya Şampiyonası'na Çağla ile beraber birlikte hazırlanacaklarını söylen Sakarya Gençlik ve İl Spor Müdürlüğünde Yüzme Antrenörü olan ve Milli Sporcu Fatma Çağla Demir'in yeni antrenörü Elif Çoban ise "Trisome Games 2020'de gerçekleştirilecek olan Dünya Şampiyonası'na Çağla ile beraber birlikte hazırlanacağız, daha doğrusu çalışmalarımıza yeni başlayacağız. İnşallah ülkemize madalya kazandıracağız. Birlikte daha güzel, başarılı işlere imza atacağız. Ben Çağla ile çalışmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Çağla'yı zaten çok seviyoruz, havuzumuzun neşesi, her gün burada beraber çalışıyoruz, o yüzden bunun için gerçekten çok gurur duyuyorum. Bana böyle bir fırsat verildiği için kendisine, ailesine ve il müdürlüğümüze çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.