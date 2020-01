(Özel) 5 mahalleyi ilgilendiren yola düşen kayalar tehlike saçıyor

Sakarya'nın Arifiye ilçesiyle Geyve ilçesini birbirine bağlayan ve 5 mahalleyi ilgilendiren yola düşen kayalar tehlike saçıyor. Her an bölgede can kaybının yaşanabileceğini aktaran mahalle muhtarları, Yüksek Hızlı Tren (YHY) hattına da düşen kayalar için yetkililerin konuyla ilgili biran önce önlem almasını istedi.

Sakarya'nın Geyve ilçesi ile Arifiye ilçesini birbirine bağlayan ve eski İpekyolu yolu olan Doğançay, Boğazköy, Kışlaçay, Çınardibi, Kemaliye mahallerini birbirine bağlayan yola düşen taş parçaları tehlike saçmaya devam ediyor. Günde çok sayıda kişinin kullandığı yola düşen kayalar can kaybına ve mal kaybına neden oluyor. Özellikle düşen kayaların Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattına zarar verdiği öğrenildi.

Yolumuza bir önlem alınmasını istiyoruz

Yola dökülen taş parçaları nedeniyle sıkıntı çektiklerini dile getiren Arifiye ilçesi Boğazköy Mahallesi Muhtarı Ayhan Ömer Odabaş öğrencilerin ve halk otobüsünün yolu kullandığına dikkat çekerek, “Eski İpekyolu derler buraya ve burası Doğançay Mahallesi'nin girişinden Boğazköy, Kışlaçay, Çınardibi, Kemaliye-Pekşenler'e kadar çıkar bu yol. Boğazköy halkı olarak biz bu yolu alternatif olarak kullanıyoruz. Okul öğrencilerimiz Nuriosmaniye köyüne buradan gidiyorlar. Şehir merkezimize çalışan halk otobüsümüz bu yoldan geçiyor. İşe giden arkadaşlarımız burayı kullanıyor, bizim en kestirme yolumuz burası. Ama burası kayalık ve dar olduğu için sürekli taş dökülüyor. Bu yol 40 sene önce genişletildiği haliyle duruyor. Hemen yolun alt kısmında ise hızlı tren yolu bulunuyor. Oraya da taş dökülmesin diye çelik teller çekildi. Ama taşlar yolumuza dökülüyor; işe ve okula gitmekte olan arkadaşlarımıza sıkıntı oluyor. Biz bu konuda devamlı sıkıntı çekiyoruz. Onun için biran önce yetkililerden bizim bu yolumuza bir önlem almalarını istiyoruz” dedi.

Bir köprü bir cana değmez

Yolun tehlikesinden bahseden ve bir köprü talebinde bulunduklarını aktaran Odabaş, “Buraya önlem alabilmek tabi biraz zor bizim köprü talebimiz olmuştu. Bizce Karaçam Mahallesi'ne bağlayan köprü yapılması daha mantıklı. Ama burası da kullanıldığı için taşların döküldüğü yerlere bir çelik tel çekilmesi bizim şuan ki arzumuz. Biz yolu temizliyoruz ancak tekrardan yola taşlar dökülüyor ve dökülmeye devam ediyor. Biz buradan ana yola çıkabilmek için 7 kilometre dolaşıyoruz bu yol hem tehlikeli hem dar, bazı yerlerinde 2 araç bile yan yana geçemiyor. 2016 yılında Cumhurbaşkanımız mitinge geldiği zaman biz kendisine köprü talebimiz ilettiğimiz de buradaki yetkililere yardımcı olmalarını söyledi. Köprü yapmanın maliyetinin yüksek olduğunu biliyoruz ama bir köprü bir cana değmez diyorum ben. Burada bir can kaybı olmaması için biz yetkililerden bu konuda yardım talep ediyoruz. Allah'a şükür şuana kadar can kaybı olmadı ama mal kaybı oldu, bazı arabalar zarar gördü. Büyük bir heyelanda tren yolunu da kapatacağını ve orada daha büyük bir zarar olacağından endişemiz olduğu için buraya bir çözüm bulunmasını yetkililerimizden, büyüklerimizden rica ediyoruz. Bizim sesimizi duysunlar” diye konuştu.

Can ve mal kaybı yaşanmadan bu konunun çözülmesini istiyoruz

Düşen taş parçalarının karayoluna verdiği zarar kadar tren yoluna verdiği zararı da belirten Geyve ilçesi Doğançay Mahallesi Muhtarı Murat Çınar, “Bu yol, aşağı yukarı 5-6 köyü birbirine bağlayan ve aynı zamanda da alternatif kullanılabilen bir yol. Boğazköy, Kışlaçay, Çınardibi, Kemaliye, Çaybaşı bu yolu alternatif yol olarak ta kullanıyor. Bu yolda zamanla heyelanlar, taş düşmeleri oluyor. Bu hem yola sıkıntı hem de aşağıda hızlı tren yolumuz var, oraya da sıkıntısı var. Bu yolun biran önce çok büyük bir sıkıntı vermeden; can ve mal kaybı olmadan bunun çözülmesini biz yetkililerden istiyoruz” şeklinde konuştu.

Her an bu bölgede can kaybı yaşayabiliriz

Heyelan nedeniyle her an bir can kaybı yaşanabileceğinin altını çizen ve yola düşen taşlar nedeniyle hem kara yolunun hem de demir yolunun zarar gördüğünü ifade eden Arifiye ilçesi Kışlaçay Mahallesi Muhtarı Cemal Aldemir, “Bu yol öyle basit bir yol değil; Doğançay'dan başlayıp Boğazköy, Kışlaçay, Çınardibi, Kemaliye, Semerci köy yani Adapazarı'nın tali yolu. Bilecik yoluna bir şey olduğu zaman kullanabileceğimiz bir yol. Çoktan beri toprak kaymalarının yaşandığı bir bölge. Her an bu olaydan dolayı can kaybı da yaşayabiliriz, bunun için önlem alınmasını büyüklerimizden, devlet yetkililerinden bekliyoruz. Çok eski, tarihi ve kullanılan bir yoldur. Bu yolun telef olmasını ve demir yolunun zarar görmesini istemiyoruz, önlem alınmazsa bunlar olacaktır. Boğazköy Mahalle muhtarımızın bahsettiği köprü yapıldığı takdirde, Boğazköy halkının daha rahat bir şekilde ulaşımdan faydalanmalarını sağlayacak. Demir köprümüz var, hazır yerler var biraz bütçe ayrılıp yapılması lazım. Hem bu yolun risklerini azaltacak, çok güzel bir çalışma olur o köprü olursa. Bizim köye ve çevremize güzel bir hizmet olur” ifadelerini kullandı.