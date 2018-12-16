(Özel) 670 yıllık cami restore edilmeyi bekliyor

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 670 yıllık olduğu tahmin edilen Cumaaltı Camii restore edilmeyi bekliyor. Büyükesence Mahallesi Muhtarı İlhan Uslu, "Camiyi görmeye gelen çok kişi oluyor, her gelen bu cami yapılsın diyorlar" dedi.

Erenler ilçesi Büyükesence Mahallesi'nde 1325 yılında Osmanlı padişahlarından Orhan Gazi döneminde yaptırıldığı tahmin edilen Cumaaltı Camii, 670 yıldır ayakta kalmayı başardı. Zamanla duvarları yıkılan cami, 2011 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından kültür varlığı olarak tescillendi. Uzun yıllar üç köyün camisi olan Cumaaltı Camii'nde defineciler, altın ararken camiyi tahrip etti. Vatandaşlar, caminin en kısa sürede restore edilmesini istiyor.

"Sakarya'da böyle yaşıt iki ya da üç tane var"

Büyükesence Mahallesi Muhtarı İlhan Uslu, caminin restore edilmesini isteyerek, "Camimizin takriben 670 yıllık olduğu söyleniyor. Cumaaltı mevkisi olarak biliniyor burası. Üniversiteden geldiler, onların yaptığı araştırmalara göre 670 yıllık olduğu söylendi. Caminin yapıldıktan sonraki şekli, modeli, ne tür özellikleri vardı, bunları gösteren bir fotoğrafı yok. Cami için gelenler eski görüntüsü olsaydı ona benzetirdik diye söylemişlerdi. Terk edilmiş. Yakışmıyor, çok eski tarihli bir cami. Biz yetkililerden rica ediyoruz. Eskiden cuma namazları burada kılınırdı. Bu civarda bulunan üç köy namaz kılmak için buraya geliyormuş. Her mahalleye cami yapılınca, herkes ayrılınca eskidi, kullanılır halde değil. Bu camimizin restore edilmesini hepimiz istiyoruz. Camiyi görmeye gelen çok kişi oluyor, her gelen bu cami yapılsın diyorlar. Bir şeyler var ama restore başlanmış değil. Sakarya'da böyle yaşıt iki ya da üç tane var" dedi.