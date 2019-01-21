(Özel) 8 yıl önce çıkan kavgada kaybettiği kızının katillerini arıyor

İstanbul'un Silivri ilçesinde 8 yıl önce çıkan kavgada kızını öldüren şahsın bulunmasını isteyen anne Çiçek Girgin, “İki çocuğu yetim kaldı kızımı öldüren kişi geziyor benim kızım toprak altında benim zoruma gidiyor” dedi.

İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Selimpaşa Mahallesinde, 2 çocuk annesi Nurcemal Ege, 8 yıl önce komşularıyla çöp yüzünden kavga etti. Nurcemal Ege, çıkan kavgada başına kesici, delici aletle darbe aldı. Hastaneye kaldırılan Ege, tedavi edikten sonra aradan geçen bir sürenin sonunda beyin kanamasından hayatını kaybetti. Savcılık başta olmak üzere birçok yere başvuran anne Çiçek Girgin sonuç alamadı. Anne Girgin'in tek istediği kızının ölümüne sebep olan kişinin yakalanıp cezalandırılması.

“Benim zoruma gidiyor

Kızının katillerini bulunsun diye yaptığı girişimlerin sonuçsuz kaldığını anlatan anne Çiçek Girgin, “Benim kızım Selimpaşa'da evli idi kirada oturuyordu orada. Komşuları ile aralarında kavga çıkmış. Bazı kadınların söylemine göre kızıma çapa ile vurulmuş, bazıları da diyor ki taş atmış. Darbeyi aldıktan sonra kız düşmüş yere. Daha sonra askerlere telefon açmışlar. Asker kızımı almış hastanede pansuman yaptırmış. Daha sonra kızım beyin kanamasından öldü. Ben gittim kızımın cenazesini Adapazarı'na getirdim. Dilekçe verdim, yalvardım, karakola gittim, savcıya gittim. Ondan sonra İnsan Hakları Mahkemesine başvurdum. Hiçbir sonuç alamadım. Bekledim hiçbir şey yok. Kızımın kanı yerde kaldı. Şimdi ben istiyorum ki devlet bize sahip çıksın. Bu olayı kim gerçekleştirmiş onun bulunmasını istiyorum. Benim kızımın kanı yerde kalmasın. Ben her gün ağlıyorum o günden kalan kanı benim yanımda, elbiseleri benim yanımda. İki çocuğu yetim kaldı kızımı öldüren kişi geziyor benim kızım toprak altında benim zoruma gidiyor” dedi.