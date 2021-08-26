Özel Adatıp Hastanesi ‘Evde Bakım Birimi' hizmete başladı

Adatıp Sağlık Grubu'na bağlı olarak Sakarya'da faaliyet gösteren Özel Adatıp Hastanesi, ‘Evde Bakım Birimi' kurdu. Hizmet vermeye başlayan birimin Sorumlu Hekimi Dr. Aysun Atakay, evde bakım hizmetleri hakkında bilgilendirdi.

Pandemi döneminde hastaneye gitme konusunda endişelerinden dolayı sağlık ihtiyaçlarını erteleyen hastaları gördükten sonra ‘Evde Bakım Birimi' kuran Özel Adatıp Hastanesi, ‘Siz Yeter Ki İyi Olun Diye, Evinizde de Yanınızdayız' sloganı ile hizmet vermeye başladı. Adatıp Sağlık Grubu profesyonelliği içerisinde, ev konforunda hizmet sağlamak için yola çıktıklarını aktaran Dr. Aysun Atakay, “Sizlerin ve sevdiklerinizin sağlık-bakım ihtiyaçlarını giderebileceğimiz hizmetleri, Adatıp Sağlık Grubu profesyonelliği içerisinde evinizin konforunda sağlamak için yola çıktık” dedi.

Atakay, “Pandemi döneminde hastaneye gitmek konusundaki endişelerinden dolayı sağlık ihtiyaçlarını erteleyen hastalarımızı gördük. Özellikle evde bakım hastası olarak tedavisine devam etmek zorunda olan insanlarımızın yakınları bu dönemde hem hastaları hem de kendileri için çok büyük tedirginlik yaşadı. Sizin ya da bakmakla yükümlü olduğunuz yakınınızın yaşı kaç olursa olsun, evde bakım birimimizde verdiğimiz hizmetler doğrultusunda yanınızda olacağız” diye konuştu.

Hastaneye gitmeden, evde test örneği

Dr. Aysun Atakay, özellikle korona virüsü kaptığından şüphelenen kişilerin hastaneye hiç gitmeden, evlerinden test örneğini verebileceğini belirtti. Serum takma, laboratuvar örnekleri alma, damar yolu açma/çıkartma, yara bakımı & pansuman, ilaç uygulamaları, sonda & kateter uygulamaları gibi hemşirelik hizmetlerinin ayrıca cerrahi işlem sonrasında hastanedeki tedavi sürecini tamamlayıp eve giden hastaların bakım ihtiyacının evde de devam edebileceğini belirten Dr. Aysun Atakay, check up için gerekli olan numune alma hizmetinin de verildiğini belirtti.