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Özel Adatıp Hastanesi ‘Kariyer' sempozyumuna katıldı

Özel Adatıp Hastanesi ‘Kariyer’ sempozyumununa katıldı.

Özel Adatıp Hastanesi ‘Kariyer' sempozyumununa katıldı.


Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen ‘Kariyer Sempozyumu'na katılan Özel Adatıp Hastanesi'ne, fakülte öğrencileri büyük ilgi gösterdi. Açılış konserinin ardından, SAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi akademik kadrosu ve öğrencilerine sunum yapan, Adatıp Sağlık Grubu İnsan Kaynakları Direktörü Selda Çınar, Adatıp Sağlık Grubu için, özellikle ve öncelikle çalışan mutluluğunun önemli olduğuna vurgu yaptı.

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