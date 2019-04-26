Özel Adatıp Hastanesi SAGİF 2019 Fuarı'na katıldı

Adatıp Sağlık Grubu Hastaneleri'nden Özel Adatıp Sakarya Hastanesi, SAGİF 2019 Fuarı'na katıldı.

Sağlık alanında yaptığı tıbbi ve teknolojik yatırımlarının yanı sıra, kurumsallaşarak profesyonel bir yapıya dönüşen Adatıp Sağlık Grubu Hastaneleri'nden Özel Adatıp Sakarya Hastanesi, 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı'nda devam eden SAGİF 2019 Fuarı'na katıldı. Açtıkları stantta, kariyerini geliştirmek isteyen çok sayıda ziyaretçiyle birebir görüşen ve soruları cevaplayan Özel Adatıp Sakarya Hastanesi İnsan Kaynakları Birimi, fuar ziyaretçilerinin ve katılımcılarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.