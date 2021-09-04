Özel Adatıp Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğumda gece polikliniği başlıyor

Adatıp Sağlık Grubu'na bağlı olarak Sakarya'da faaliyet gösteren Özel Adatıp Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum hekimi Op. Dr. Sümeyra Vural gece polikliniği yapmaya başlıyor.

Özel Adatıp Hastanesi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum hekimi Op. Dr. Sümeyra Vural, hafta içi beş gün, saat 18:00 - 23.00 saatleri arasında hizmet verecek. Birçok konuda uzmanlaşmış olan Dr. Vural, hastalarının 18:00 - 23:00 saatleri arasında da muayenelerini gerçekleştirecek. Özel Adatıp Hastanesi Yönetimi tarafından, özellikle çalışan kadınlar ve aileleri düşünülerek açılan Kadın Hastalıkları ve Doğum gece polikliniği haricinde, 0 - 14 yaş grubundaki çocukların muayene, tetkik ve takibinin yapıldığı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları gece polikliniği de hizmet vermekte.