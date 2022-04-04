Özel Altınküre'den sınava girecek öğrencilere motivasyon semineri

Son 21 yılda 307 tane Türkiye 1'incisi yetiştirmiş olan Koyuncu, 7'nci ve 11'inci sınıflara sınav kazandıran stratejileri, 8'inci ve 12'nci sınıflara ise kalan zamanı en iyi şekilde değerlendirmeleri için gerekli çalışma taktiklerini eğlenceli ve motive edici bir sunumla anlattı. Büyük bir beğeni ile izlenen sunumun sonunda Koyuncu, zihinsel hazırlık egzersizlerini başarılı bir şekilde yapan öğrencilere imzalı kitabını hediye etti.

Özel Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya, öğrencilerinin ve öğretmenlerinin gelişimlerine destek olmak için 2023- 2024 eğitim öğretim yılında, öğrencileri 21. yy. becerileri ile geliştiren Mind Up Danışmanlık Şirketi ile kurumsal iş birliği yaptıklarını ve bu tarz seminerleri yoğun bir şekilde öğrencileri ile buluşturacaklarını söyledi.