(Özel) Atlar ölmesin diye elektrikli fayton üretildi

Türkiye'nin önemli karavan üreticilerinden Başoğlu Karavan, eziyet ve işkence sonrası ölen atlardan yola çıkarak ‘Atlar Ölmesin' sloganıyla elektrikli fayton üretti. Başoğlu Karavan Yönetim Kurulu Başkanı Engin Başoğlu, “Türkiye'nin gündeminde olan bu konuya bir nebzede olsa çözüm getirdiğimize inanıyorum” dedi.

Hayvanseverlerin daha önce defalarca haykırdıkları ‘Faytona binme, atlar ölüyor' sloganını duyurmak ve atlara yönelik süren işkencenin ve eziyetin bitmesi için eylemler sürüyor. Ülkenin önemli gündemlerinden biri olan atların ölmesinden yola çıkan Başoğlu Karavan, elektrikli fayton üretti. Elektrikli araç ile çekilen fayton 60 km menzile kadar gidebiliyor ve 80 km hız yapıyor. Atlı faytonunun bütün özelliklerini taşıyan elektrikli fayton talep gelirse seri üretime geçilebilecek. Başoğlu Karavan'da elektrikli faytonun tanıtımı Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'in katılımıyla gerçekleşti.

Gerçekten o nostaljiyi yaşatıyor

Fabrikayı gezdikten sonra elektrikli faytonu inceleyen Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, “İhtiyaçlara cevap verebilecek şekilde gündemi takip etmek önemlidir. Ülkemizin gündeminde özellikle Adalardaki faytonlar var. Orada hayvanlarımızın çekmiş oldukları çile, görmüş oldukları eziyet var. Halkın da bu konuda bir duyarlılığı var başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere. Bütün yetkililer bu konuya çözüm arayışı içerisindeler. Bu çözümünün bir parçasının Sakarya'dan oluşmuş olması, Sakarya'dan bir öneri getirilmiş olması bizimde hoşumuza gidiyor. Gerçekten o nostaljiyi yaşatıyor. İçindeki aksesuarıyla, rengiyle her şeyi ile bir fayton havası veriyor. Gayet sessiz çevreye de duyarlı. Hayvanlarımızın da zarar görmeyeceği bir ortam bakımından güzel. Ben arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Bu aracı üretmek bizim için hiçbir şey değil

Elektrikli faytonun tanıtımını yapan Başoğlu Karavan Yönetim Kurulu Başkanı Engin Başoğlu, “Elektrikli fayton bizim Caretta serisinde bulunan 11 modelden bir araya geliyor. Onlardan bir tanesidir. Bugün de hayvanları koruma günü dolayısıyla valimizi fabrikamıza davet ettik. Gündem de atlara yapılan zalimlikler, eziyetler had safhada. Türkiye'nin gündeminde olan bu konuya bir nebzede olsa çözüm getirdiğimize inanıyorum. Fayton karavanında faytonun bütün özellikleri bulunmaktadır. Önden elektrikli araçla çekiliyor. Çevre dostudur. Elektrikli faytona 4 kişi oturabiliyor, kapanabiliyor. Faytonu bir adalar gezisinde düşünmeyin. İzmir'de Kordon boyundan tutun, Abant'taki göl etrafında bunları görebiliyoruz. Sünnet düğünü olabilir, evlilik seronomilerin de kullanılabilir. Bir nostalji ürün. Bu ürünümüzü 3 seneden beri çalışmaları devam ediyor. Seri olarak üretebiliriz. Talepler olduktan sonra üretime başlanabilir. Bu aracı üretmek bizim için hiçbir şey değil” diye konuştu.