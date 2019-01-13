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(Özel) Cumhurbaşkanı Erdoğan ile down sendromlu sporcunun samimi diyaloğu

AK Parti Sakarya Belediye Başkanları Aday Tanıtım Töreni’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması sırasında down sendromlu milli sporcu Fatma Çağla Demir ile ilginç diyalog yaşandı.

AK Parti Sakarya Belediye Başkanları Aday Tanıtım Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sırasında down sendromlu milli sporcu Fatma Çağla Demir ile ilginç diyalog yaşandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında kendisine işaret yapan Türkiye Şampiyonu ve Avrupa 2'ncisi Milli Yüzücü down sendromlu Fatma Çağla Demir'i kendisini ne kadar sevdiğini sordu. Demir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki kolunu açarak sevgisi gösterisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Demir'e, “Ben de seni çok seviyorum” dedi.


Program sonrasında konuşan Milli Sporcu Fatma Çağla Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini ifade ederek, “Cumhurbaşkanımızı kalpten çok seviyorum. Cumhurbaşkanımız iyi ki var. Ben kendim milli sporcuyum. Türkiye Şampiyonu, Avrupa 2'ncisi ve Dünya 5'incisiyim. Spor Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya ile görüşmek istiyorum, projelerim var. Yüzmeyi çok seviyorum. Engelli kardeşlerime sesleniyorum, siz de spor yapın ve sporu sevin. Gelin birlikte yüzelim, hep birlikte spor yapalım. Tüm engellilere sesleniyorum. Ben Cumhurbaşkanımızı, dünya kadar çok seviyorum. Benim canım Cumhurbaşkanım. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ‘Durmak yok, yola devam lider sensin devam' diyorum” dedi.

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