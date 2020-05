(Özel) Gönüllülük esasıyla çalışarak günde 20 bin maske üretiyorlar

Sokağa çıkma kısıtlamalarında da gerekli izinlerin alınarak çalışmaların sürdürüldüğü imalathanede Sakarya'nın maske ihtiyacı karşılayabilmek için dur durak bilmeden üretim yapılıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerin en başlarında gelen maske, Türkiye'de salgının yayılmaya başlamasıyla birlikte hem fiyat hem de stok bakımından ulaşılabilmesi oldukça güç bir ürün haline gelmişti. Karaborsaya düşen ve fırsatçılar tarafından gereğinden fazla fiyatlara satılan maskenin üretimi kısa bir süre içerisinde devlet kanalıyla uygun görülen yerler tarafından dezenfektan kuralları çerçevesinde üretilmeye başlanılmıştı. Uzmanlar tarafından virüs nedeniyle sokaklara maskesiz çıkılmaması konusunda ciddi uyarılar yapılırken, kurum ve kuruluşların yanı sıra belediyelerde maske ihtiyacının karşılanabilmesi adına çalışmalara hız kazandırdı.

Geçtiğimiz günlerde Sakarya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararla maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı Sakarya'da ürünün üretim bandı da oldukça genişledi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Maske İmalathanesinde Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (SAMEK) öğretmenleri ile birlikte belediye personelinden oluşan 100 kişilik bir ekip gönüllük esasıyla Sakaryalı vatandaşların maske ihtiyacını karşılayabilmek için 24 saat çalışıyor. Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun olarak dikilen maskelerden bugüne kadar 3 milyon adedini, oluşturdukları 200 kişilik bir ekiple vatandaşlara dağıttıklarını belirten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, hedeflerinin şehir genelinde bulunan 430 bin haneye üretilen maske ile dezenfektanları ulaştırmak olduğunu söyledi.

3 milyon adet maskeyi vatandaşlarımıza dağıttık

Şehirde yaşayan vatandaşları maskesiz bırakmamak adına imalathaneyi kurduklarını aktaran Başka Yüce, “Bu mücadelenin başında olması gereken tamamen izolasyon ile ilgili bir mücadele yapmak. Kendini koruyabilme ile birlikte bu izolasyonun başında da maske takmak geliyor. Maske takma konusunda gerekli çalışmalar bütün kurumlar tarafından yapılmıştır. Bizlerde Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak, taşıma su ile değirmenin dönmediğini anlayıp, sağdan soldan yapılan imalathanelerden maske tedarikinde bir takım güçlükler çekmemiz sebebiyle kendi şehrimizdeki 1 milyon 20 bin yaşayan Sakaryalımızı maskesiz bırakmamak adına imalathanemizi kurduk. Burası Büyükşehir bünyesinde oluşturulmuş olan, tamamen Büyükşehir'in SAMEK bünyesinde çalışan hocalarımızın katkı ve destekleriyle bu imalathanemiz en mükemmel şekilde devam etmektedir. Bugüne kadar hemen hemen 3 milyon adet maskeyi vatandaşlarımıza dağıtım işlemini gerçekleştirdik. Hala daha bu işlemler devam ediyor. Dağıtım ile ilgili bir seferberlik başlattık. Takriben 200 kişilik bir ekiple mahalle mahalle, sokak sokak ve ev ev maske dağıtımını gerçekleştiriyoruz. İmalathanemizde bir fabrika gibi çalışıyoruz takriben 100 personelimiz burada hizmet veriyor ve bu hizmetlerde şuana kadar herhangi bir aksama söz konusu değildir. Bahsettiğim gibi 100 kişilik bir ekip imalathane safhasında ve paketlemesinde 200 kişilik ekip ise sahada, arazide dağıtım işlemlerini gerçekleştiriyor” dedi.

430 bin hanemize maske ve dezenfektanları ulaştıracağız

Sakarya'da bulunan 430 bin haneye içerisinde maske ve dezenfektanların bulunduğu paketleri ulaştırabilmeyi hedeflediklerini söylenen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Sakarya'da 430 bin hanemiz var, 430 bin hanemize içerisinde maske ile dezenfektan bulunan paketlerimizi ulaştırıyoruz. Ve bununla birlikte iş yerlerinden talep edenler içinde ayriyeten iş yerleri içinde bu paketler ulaştırılıyor. Yani şuanda Sakarya'da herhangi bir maske sorununun söz konusu olmadığını buradan söyleyebilirim. Yine ulaşım faaliyetlerimiz arasında her aracımıza binen vatandaşımıza maske dağıtma programımız var, şoförümüz vatandaşımıza hem hoş geldiniz diyerek hem de maske dağıtıyor aynı şekilde bu dağıtım işlemleri devam ediyor. Yani Sakarya Büyükşehir, her yerde her zaman 7 gün 24 saat vatandaşın hizmetinde. Gıda yardımından, dezenfektandan, caddelerin yıkanmasından ve her türlü sosyal şartlarda kendilerinin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Burasıda onlar için gönül esasına dayalı, adeta bir fabrika şeklinde kurduğumuz ve bir fabrika gibi çalışan imalathanemizde de vatandaşlarımıza, Sakaryalı hemşehrilerimize hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Gönüllü olarak haftanın 7 günü maske üretimi yapıyoruz

Zorlu süreci hep birlikte atlatabilmek ve Sakarya halkına yardımcı olabilmek adına gönüllü olarak çalıştıklarını ifade eden SAMEK öğretmeni Sinem Kılıç, “Bizler burada Sakarya Büyükşehir Belediyesi personeli olarak bulunuyoruz ve birçoğumuzda SAMEK öğretmenleriyiz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı meslek edindirme kurslarında öğretmenlik yapıyoruz. Burada gönüllü olarak haftanın 7 günü maske üretimi yapıyoruz. Bu zorlu süreci hep birlikte atlatmak ve Sakarya halkımıza yardımcı olabilmek adına gönüllü olarak özveriyle burada arkadaşlarım ile birlikte çalışıyor ve ortalama günlük 20 bin adet maske üretiyoruz. Kesintisiz olarak 7 gün burada kısıtlamalarda dahil olmak üzere özel izinlerimizle buraya gönüllü olarak geliyor ve özveriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle öğretmen olduğumuz için öğrencilerimiz bizde gelelim, yardımcı olalım diyorlar ama maalesef tabii ki hijyen şartları altında burada çalışmalarımızı sürdürdüğümüz için herkesi kabul edemiyoruz. Öğrencilerimiz ve çevremiz bizleri Allah yardımcınız olsun diyerek yüreklendiriyorlar. Biz özellikle tüm Sakarya halkından bizler için duacı olmalarını istiyoruz, Allah'ın izniyle biz buradayız ve üretime devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Maskeler hijyen kurallarında üretiliyor herkesin içi rahat olsun

Yaptıkları işten dolayı çevresinde bulunan insanların kendilerine minnet duyduklarını belirten SAMEK öğretmeni Müşerref Baltacı ise maskelerin tamamen hijyen kurallarında üretildiğini ve daha sonrasında ise dezenfekte olarak paketlere konulduğunu söyleyerek , “Zor günlerde halkımıza ve devletimize destek olabilmek adına gerek SAMEK öğretmenleri gerek bütün belediye personeli olarak elimizden geldiğince çalışıyoruz. Başta devlet büyükleri ve sağlık çalışanlarımız olmak üzere bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz. Gerek Sakarya gerek ise tüm Türkiye'nin evde kalarak bu sürece destek olmasını istiyoruz. Bu süreçte yakın bir zamana kadar maske satışlar olmadığı için ve piyasada da bulunmakta zorlanıldığı için çevremizdeki insanlar bunun iyi bir şey olduğunu ve bu yüzden bizlere minnet duyduklarını ileterek sabırsızlıkla maskelerini bekliyorlar, bizde elimizden geleni yapıyoruz bu süreçte. İnsanlarda hijyen açısından bir tedirginlik var, ilk olarak onu soruyorlar. Kaç saat kullanılabileceği başta olabilmek üzere buna benzer hijyen açısından sorular soruyorlar bizlere. Tabi en önemlisi dezenfektan, maskelerin her biri burada makine yardımıyla dezenfekte oluyor bu konuda herkesin içi rahat olsun. Sadece burada elimizden geçtiği gibi paketlenmiyor. Her pakette 20 adet olmak üzere, dezenfektan ile birlikte her haneye birer tane dağıtılacağını zaten büyükşehir belediye başkanımızda belirtti. Biz bu imalathaneye maskelerimiz ile birlikte geliyoruz daha sonrasında ellerimiz ve makinelerimizi dezenfekte ederek işimize başlıyoruz. Gün içerisinde 2-3 kez maske değişikliği yapıyor ve sık sık dezenfekte oluyoruz. Bu şekilde elimizden geldiğince titiz davranmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.