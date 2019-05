(Özel haber) 17 yaşındaki Milli tekvandocunun hedefi Avrupa ve Dünya şampiyonluğu

Sakarya'da 3 yıl önce başladığı tekvandoda kazandığı başarılarla milli takıma seçilen 17 yaşındaki Ömer Faruk Korkmaz, yeni hedefinin Avrupa ve Dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Tekvando alanında birçok başarı elde eden 17 yaşındaki genç yetenek Ömer Faruk Korkmaz, kısa sürede kendini geliştirerek derece ve madalyalar kazanmakla beraber adını Sakarya ve Türkiye çapında da duyurdu. Türkiye şampiyonasında ilk 16'ya girerek 'C Milli' sporcusu olan genç yetenek, ailesini ve sevdiklerini gururlandırdı. Korkmaz, şimdiki amacının ise yaptığı spor dalında Dünya ve Avrupa şampiyonu olmak istediğini ve bunu için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

“Hedeflerim her zaman büyük“

Yapılan müsabakalarda Sakarya'yı temsil etmenin verdiği mutluluk ve gururun tarif edilemez bir duygu olduğunu söyleyen Korkmaz, “Ben bu sporu yaklaşık 3 senedir yapıyorum. Birçok derecem var, Türkiye'de ilk 16'ya girerek

Milli Takıma seçildim. Derece ve madalyalarım var. Yaklaşık 8 tane madalyam var. Bu branşta Dünya 1.'isi ve Avrupa 1.'si olmak amacım. Hedeflerim her zaman büyük. Şampiyonalarda Sakarya'yı temsil etmek çok güzel bir duygu. Allah herkese nasip etsin bu duyguyu. Çok mutlu oluyorum yurt dışı ve Türkiye'de, bayrağımızı dalgalandırdıkça gururlanıyor, seviniyorum. Benim idolüm başta kendi tekvando hocam ama Nur Tatar olsun, Kübra Dağlı olsun böyle sporcuları da örnek alıyorum” dedi.

Saydam: “Emeğimizin karşılığını alıyoruz“

Korkmaz'ın başarılı sporcularından biri olduğunu ifade eden antrenörü Cemil Saydam, “27 yıldan beri tekvando sporu ile uğraşıyorum, yaklaşık 15 yıldır tekvando antrenörlüğü yapıyorum. Kendimin 2 tane Türkiye şampiyonluğum var, özel yurt dışı müsabakalarında şampiyonluklarım var. Uzun bir uğraştan sonra antrenör olup sporcu yetiştirmeye başladım. Sporcularımın içerisinde 2011 yılında resmi kulübü kurduktan sonra her yıl; Türkiye Şampiyonu, 2.'lik ve 3.'lük ile uluslararası dereceler elde ettik. Bugüne kadar 10 tane Türkiye 2-3'üncülüğü kazanan sporcularım, 2 tane Avrupa Kulüpler Şampiyonasında poomsaesilerim, Fiziksel ve Zihinsel Engellilerde bir tane Dünya üçüncümüz ve bu yıl 2019 yılında bir Türkiye 3.'sü bir de Milli Takım adına Türkiye'mizi temsil eden Ömer Faruk Korkmaz var. 3-5 yıl arasında sporcularınızdan Türkiye derecesi elde edersiniz ama ben bu süreyi 15 yıl bekledim. Kendimde yaşayamadığım duyguları öğrencilerimde yaşıyorum. Verdiğiniz emeğin karşılığını aldıkça yorgunluğunuz gidiyor. 2019 yılı için derece yapan sporcularımızdan Ömer Faruk Korkmaz, Türkiye Şampiyonasında ilk 16'ya girerek millilik kriterini yakaladı. Ve şu an Ömer kardeşimiz 'C Milli' sporcumuz. Emeğimizin karşılığını alıyoruz” diye konuştu.