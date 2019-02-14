(Özel Haber) Unutmamak için 14 Şubat'ta nikah masasına oturdu

Sakarya'da unutkanlığı yüzünden bir kaç kez kız arkadaşıyla tartışan unutkan damat unutulmaz olsun diye 14 Şubat'ta nikah masasına oturdu.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde unutkan damat adayı Serkan Acar, unutma ihtimalini ortadan kaldırmak için 3 yıldır birlikte olduğu Bilgenur Sönmez ile 14 Şubat'ta nikah masasına oturdu. 14 Şubat Sevgililer Günü'nü daha da özel bir gün haline getirmek isteyen Serkan Acar ve Bilgenur Sönmez çiftti, aylar öncesinden randevu alarak Kaynarca Belediyesi'ne evlenmek için müracaatta bulundu. 3 yıl süren birlikteliğin ardından nikah masasına oturduklarını söyleyen Furkan Acar, “14 Şubat'ın hem Sevgililer Günü hem de evlilik yıl dönümümüz olmasını istedik. Bu nedenle bu tarihi seçtik. Allah herkese hayırlı evlilikler nasip etsin” dedi.

Çıkma tarihini unutunca unutmamak için Şubat'ta nikah kıydı

Bilgenur Sönmez ise “Eşim ilk çıkma tarihimizi unutmuştu, o yüzden dili yandı, biliyorsunuz sütten dili yanan yoğurdu üfleyerek yiyor. Unutmamak içinde böyle bir teklifte bulundu, benimde çok hoşuma gitti kabul ettim. Unutulmaz bir anı kalsın diye nikah günümüzü 14 Şubat olarak seçtik. Nikahımız kıyıldı, çok mutluyuz hiçbir sıkıntı yok” diye konuştu.