(Özel) Herkes evlerinde otururken onlar çalışıyor

Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde çoğu insan evinde otururken, Kuzey Marmara Otoyolu çalışanları 21 Aralık 2020'de hizmete sunulması planlanan otoyolu bitirmek için hız kesmeden çalışıyor.

İki kıtayı birleştirerek aynı anda 4 aracın yan yana geçebileceği tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışmaların büyük bir kısmı tamamlandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde çoğu insan evinde otururken, Kuzey Marmara Otoyolu çalışanları 21 Aralık 2020'de hizmete sunulması planlanan otoyolu bitirmek için hız kesmeden çalışıyor.

Proje kapsamında Avrupa kesiminde 14 adet, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Anadolu kesiminde ise 29 adet kavşak yer alıyor. Yıl sonunda tamamlanması beklenilen projede Silivri'den otobana girecek sürücüler, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçtikten sonra, Akyazı'dan TEM otoyoluna bağlanacak. Projenin toplamında, 8 tünel, 30 viyadük, 143 köprü, 96 alt geçit, 73 üst geçit, 600 menfez bulunacak. Avrupa yakasında Trakya bölgesinin İstanbul'a ulaşımını sağlayarak, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yolları yardımıyla, şehir içi trafiğini rahatlatarak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerindeki trafik yoğunluğunu azaltması hedeflenen projenin Anadolu'nun İstanbul'a ulaşımını sağlayan Sakarya ve Kocaeli'deki yoğunluğu da azaltılması bekleniyor. Toplam maliyeti 13.6 milyar TL olan projeden yer alan çalışanlar ise otoyolu bitirmek için hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor.