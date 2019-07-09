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(ÖZEL) Maden Deresi ‘Nitelikli Doğal Koruma alanı' oldu

Sakarya’nın Karasu ve Kocaali ilçeleri arasında bulunan Maden Deresi’nin korunması için hazırlanan ‘Nitelikli koruma alanı’ kararı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı.

Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçeleri arasında bulunan Maden Deresi'nin korunması için hazırlanan ‘Nitelikli koruma alanı' kararı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı.


Kocaeli Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu üyeleri, Sakarya'nın Karasu ve Kocaali ilçeleri arasında 1. ve 2. derece doğal sit alanı statüsünde bulunan Maden Deresini doğal sit alanının koruma statüsünün ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak tescilledi. Komisyon üyeleri bu kararı onaylanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderdi. Bakanlık komisyon kararını onayarak, Maden Deresinin koruma statüsünü ‘Nitelikli Doğal Koruma alanı' olarak ilan etti.


Maden Deresi sık bir ormanlık alanda derin bir vadinin içinde yer alması, dinlenme alanları, mesire yerleri, doğal alabalık tesisleri, şelalesi ve akarsuyu olması sebebiyle vatandaşların uğrak yeri haline getiriyor.

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