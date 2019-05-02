(Özel) Öğrenciler ağızlarına siyah bant takıp işitme engellilerle dostluk maçı yaptı

Sakarya Üniversitesi Sapanca MYO öğrencileri farkındalık oluşturmak amacıyla işitme engelli bireylerle öğrenciler arasında ‘Dostluk Kupası' maçı düzenledi. Maç esnasında öğrencilerin ağızlarına taktığı bantla işitme engellilerin yaşadığı zorluğa dikkat çekildi.

Sakarya Üniversitesi Sapanca Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencileri olarak sosyal sorumluluk projesi adı altında işitme engelliler için farkındalık oluşturmak amacıyla işitme engelli bireyler ile öğrenciler arasında ‘Dostluk Kupası' maçı düzenledi. Erenler ilçesinde bulunan bir halı sahada Sakarya Sağırlar Spor ve Gençlik Derneği üyeleri ile Sapanca MYO öğrencilerinin kıyasıya dostluk maçında öğrenciler, ağızlarına taktığı siyah bant ile işitme engellilerin yaşadığı zorluğa dikkat çekildi. Maç sonunda galip gelen engelli bireylere madalya ve kupa takdim edildi. İşitme engelli bireyler maç sonrasında sevinçlerini işaret diliyle yaşadı.

“İşitme engelli arkadaşlarımız mutlu oldular”

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Proje grup koordinatörü Yasemin Kahırlı, “Sakarya Üniversitesi Sapanca MYO olarak sosyal sorumluluk projesi adı altında işitme engelliler farkındalık projesini ele aldık. Bunun sebebi Sakarya ve Türkiye'de genel olarak işitme engellilerin farkındalığının olmamış olması. Biz insanlara neler yapabildiklerini gösterebiliyorsak bu konuda farkındalığı o kadar artırabileceğimizi düşündük. Bu proje sonrasında insanların bilin ve farkındalığı arttı. Gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projesinde işitme engelli arkadaşlarımız mutlu oldular. Mutluluklarını zaten yüzlerinden de anladık. Onun dışında Sakarya'da daha önce böyle bir etkinlik hiç düzenlenmedi. Onların yüzünde ki tebessümler bizim en büyük mutluluğumuz. İnşallah devamlılığı gelecek bir proje olmasını temenni ediyoruz. Bizden sonraki nesillerin de bu tür projelerin devamını getireceğini düşünüyoruz. Maçın sonunda işitme engelli ve diğer arkadaşlarımızın maç sonucuna göre kazanan tarafa madalya ve kupa takdim edeceğiz. Katıldıkları için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

“İşitme engellilerin galibiyeti ile sonuçlandı”

Sakarya Üniversitesi Sapanca Meslek Yüksekokulu Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Servet Sezgin yaptığı açıklamada, “Sapanca MYO Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı olarak bir sosyal sorumluluk projesini daha yaşıyor ve gerçekleştiriyoruz. Bölümümüzde bulunan öğrenciler bu projede dostluk müsabakasını Sakarya Sağırlar Spor ve Gençlik Derneği ile birlikte tertip ettiler. Çok güzel bir maç oldu. Engellilerin galibiyeti ile sonuçlandı. Kendilerini kutladık, madalyalarını taktık ve kupalarını verdik. Ben emeği geçen herkese, sağırlar derneğine, sağırlar derneği başkanı Volkan Kahırlı ve tüm dernek üyelerine, proje grubu arkadaşlarıma gerçekleştirdikleri bu güzel projeden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Destek olmaya hazırız”

Çevirmen Hatice Balcı eşliğinde yapılan etkinlikten çok mutlu olduklarını dile getiren Sakarya Sağırlar Spor ve Gençlik Derneği Başkanı Volkan Kahırlı, “Derneğimiz yeni açıldı, bu proje ile bize gelmeniz bizi daha da canlandırdı. Bunun için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Dernek projesine yardımı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Kupa aldık, madalya aldık etkinlikte çok mutlu olarak, eğlendik. Kazandığımız için çok mutluyuz. Normalde işitme engellilerle diğer arkadaşlar arasında çok fazla maç yapılmadı ve kazandığımız için çok mutluyuz. Daha farklı projelerle bizlere geldikleri sürece biz de destek olacağız” şeklinde konuştu.