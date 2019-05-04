(ÖZEL) Öğrenciler vatandaşlardan topladığı kitaplarla ilçelerde kütüphane kuracak

Sakarya Üniversitesi öğrencileri çocuklar için kapı kapı dolaşıp kitap topluyor. Başlattıkları “Her evden bir kitap kampanyası” çerçevesinde Sakarya'da 10 mahalle okuluna kütüphane kurmak isteyen Sakarya Üniversitesi Felsefe Topluluğu öğrencileri çalışmalara başladı. Şehrin muhtelif yerlerinde evleri tek tek gezerek 7 haftalık bir süreçte evlerden şimdiye kadar 12 bin kitap toplayan öğrenciler, toplanan kitaplarla Sakarya ilçelerinde bulunan 10 mahalle okuluna kütüphane kuracaklar.

"Çocuk için büyük bir mutluluk olacak"

Evlerden kitap toplayan felsefe bölümü 2. sınıf öğrencisi Büşra Nur Taştan, “Arkadaşlarımızla köy okulları için bir proje başlattık. İhtiyaç sahipleri ellerinde kitapları bulunmayan kitap okumaya çok hevesli olan çocuklar için kapı kapı dolaşarak kitap topladık. Sakarya halkı gerçekten bizlere bu konuda çok yardımcı oldular. Bizler bu konuda çok mutluyuz. Bu konuda herkese çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz her kitap küçük bir çocuk için büyük bir mutluluk olacak. Bu kampanyada olduğum için çok mutluyum” dedi.

Sakarya Üniversitesi makine mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Recep Osmanoğlu, “Bu kampanyaya katılan bütün arkadaşlarıma öncelikle teşekkür ediyorum. Bu kampanyada bizlere birçok insan destek oldu. Evlerindeki kitapları bizlere verdiler. Bu güzel kampanyada Sakarya halkı bizlerin destekçisi oldu. Yeri geldiğinde tabii ki zorluklarla da karşılaştık. Bazen kapılar suratımıza da kapandı ama kendimizi güzel izah ettiğim zaman karşımızdaki insanlar bizleri dinleyip kitaplarını da bağışladılar” diye konuştu.

“Her evden bir kitap kampanyası başlattık”

Projenin başkanlığın yürüten Ufuk Doğan ise "Sakarya'da her evden bir kitap kampanyası başlattık. Bu kampanya doğrultusunda Sakarya'da köy okullarını kütüphane kuruyoruz. Mevcut kitap sayımız 12 bin tane ve 10 köy okuluna kütüphane kuracağız. Sakarya ve ilçelerinden kapı kapı dolaşarak kitap topladı. Bizim kampanyadaki amacımız Sakarya'daki köy okullarına kütüphane kurmak. Aynı zamanda köy okullarındaki çocukların bilgi kültür mahiyetindeki gelişimine katkı sağlamak. Biz bireye faydanın topluma ve dünyaya faydalı olarak görüyoruz bu şuurla bakıyoruz. Üstat Necip Fazıl Kısakürek'in dediği gibi tohum saç bitmezse toprak utansın sözünden yola çıkarak biz köy okullarındaki çocukları kitaplarla buluşturduk. O kitaplar inşallah öğrencilerimizin hayatından bir anlam ifade eder. Bir kelime olarak kazanım elde ederek hayatının farklı alanlarında öğrendikleri kelimeler bir anlam ifade ederse tam anlamıyla amacımıza ulaşmış olacağız. Sakarya'da tek tek evlere giderek kitap topladık. Evlere gittiğimizde okumadıkları ve ihtiyaç fazlası kitapları talep ettik ve her evden 3-4 tane kitap aldık. Bu konuda Sakarya halkına bizlere gösterdikleri hoş görüden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.