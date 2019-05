(Özel) Ramazan ayında kan bağışı düştü

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte kan bağışı sayılarında da büyük düşüş yaşandı. Günlük kan ihtiyacını karşılamak için Kızılay ekipleri belirli noktalara kan bağış noktası kurdu. İftarın ardından kan bağışı yapmak isteyen vatandaşlar için Adapazarı Belediyesi önünde ve Sakarya Üniversitesi Kampüs cami önünde kan bağışı noktası açıldı. Kızılay ekipleri gece 01.00'a kadar hizmet veriyorlar.

"Kan bağışına halkımızı davet ediyorum"

Türk Kızılayı Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki, "Biliyorsunuz malum Ramazan ayında Allah kabul etsin hepimiz oruç tutuyoruz. İnsanların oruçlu olması vesilesiyle de kan bağışlarını gündüz saatlerinde yapamıyoruz. Ancak Sakarya genelinde aylık 4 bin ünitenin altında olmamak üzere kana ihtiyacımız var ihtiyaç sahipleri adına. Ramazan ayı münasebetiyle çalışma saatlerinde değişikliğe gittik. Bununla alakalı Adapazarı Belediyesi'nin önünde akşam iftar vaktinden gece saat 01.00'e kadar her gün olmak üzere burada ekiplerimizi bulunduruyoruz. Yine Sakarya Üniversitesi Kampüs camisinde haftanın 5 günü ekiplerimizi bulunduruyoruz gece saat 01.00'e kadar. Her hafta'da bir ilçemizde olmak üzere bir ekip gönderiyoruz. İlçelerimizde de haftanın birer günü bizim programlamış olduğumuz saatler içerisinde ilçelerde oluyoruz. Maalesef insanlarımızın oruçlu olması, iftardan sonraki vakitlerinin kısıtlı olması sebebiyle kan bağışında azalmalar var. Bu sene kış döneminde de ciddi anlamda kan stoklarımızda ciddi anlamda sıkıntılar yaşadık. Elimizdeki mevcut stoklarımız kritik seviyelerde. Her ay 4 bin ya da 4 bin 500 aldığımız kanlar Ramazan ayında bin 500'e kadar düşmekte. Sakarya halkımızın özellikle ramazan ayında kan bağışına önem vermelerini arz ediyorum ve kan bağışına halkımızı davet ediyorum" dedi.