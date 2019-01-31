(Özel) Sakarya'da ilk kez açılan ve çevre illerin ihtiyacını karşılayacak olan pet kuaförü hizmete vermeye başladı

Sakarya'da ilk kez açılan ve çevre illerin ihtiyacını karşılayacak olan pet kuaförü hizmet vermeye başladı. Yaşanan yoğunluktan memnun olduğunu dile getiren Muharrem Dindar, “O sevimli patilere güzel şeyler yapmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Sakaryalı olan 42 yaşındaki Muharrem Dindar, yurt dışına giderek pet kuaförlerinden profesyonel eğitim aldı. Daha sonra yurda dönen Dindar, Sakarya'da ilk kez pet kuaförü açtı. Düzce, Kocaeli, Bilecik gibi birçok ilde bulunmayan pet kuaföre hayvan severler yoğun ilgi gösteriyor. Sakarya'da açılan pet kuaförü sayesinde hayvan severler, artık hayvanlarının kuaför ihtiyacı için İstanbul'a kadar gitmeyecek.

“Herkeste çok mutlu”

Pet kuaförünün ilk kez Sakarya'da kurulduğunu çevre illerde bulunmadığını belirten Muharrem Dindar, “Bu konuyla ilgili kuaför İstanbul'da çok sayıda var. Bizim ve çevremizdeki illerimizde pet kuaförü yok. İlk olarak Sakarya'da başlayalım dedik. Ve müthiş dönüşler alıyoruz, çok güzel tepkiler alıyoruz. Daha iyi olacağına inanıyorum. Düzce, Kocaeli, Bilecik, Gebze ve ilçeler olmak üzere bir çok yerden gelen oluyor. Sayabileceğimiz birçok il ve ilçe yok. Herkeste çok mutlu. O sevimli patilere güzel şeyler yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. İlk etapta bize sevimli patilerimizi bize bırakın. 2 veya 2 buçuk saat gibi bir süreç sürüyor. Onunla oyunlar oynayarak işlem yaptığımız için uzun sürüyor. Bir çok insanda ilk olduğumuz için korkuyor bırakmak istemiyorlar. Sonra görüyorlar güzel sonuçlar elde edilince insanlar huzurlu bir şekilde bırakabiliyorlar. Hatta yakın bir dönemde de insanların işinden gücünden, kendi rahatsızlıklarından dolayı bırakamıyorlar. Getiremedikleri için biz kendimiz servis yapmak istiyoruz. Bütün bakımlarını yapıp tekrardan kendilerine teslim edeceğiz” dedi.

“Kesinlikle anestezi kullanmıyoruz”

Pet kuaföre bırakılan hayvana nasıl bir işlem uygulandığından bahseden Dindar, “Irkına göre değişiyor. Kesinlikle anestezi kullanmıyoruz. Öyle bir yetkimiz zaten yok. Bunu müşteri bizden gelip istese bile biz kabul etmiyoruz. Çünkü onların canları çok önemli. Anestezi de herhangi bir rahatsızlığı olup olmadığını bilmiyoruz. Kötü bir sonuçla karşılaşmamak için yapmıyoruz. Hayvanlarımız geldiğinde vücudunu tarıyoruz. Müşterilerimizden en çok istediğimiz hayvanlarını sürekli tarasınlar. Hem cilt yapıları hem vücutları için. Önce patimizin sağlığı için taramalarını istiyoruz. Buraya gelince de biz tarıyoruz, ön bir yıkamasını yapıyoruz. Fön çekip bütün tüyünü açıp kesime başlıyoruz. Kesim sonrası yıkayıp, fönleyip gözdü, kulaktı, pati altı gibi bir çok işlemi yaklaşık 2 buçuk saat yapıyoruz. Yakınımda çok insan var bu işi öğrenmek isteyen. Meşakkatli bir iştir. Her şeyden önce sana bir can emanet edilmiş. Bu cana bütün sevgini göstereceksin. Müşterilerimiz bir de şunu söylüyor evde çok agresif burada çok sakin duruyor diyor. Onlar anlıyorlar çok hisliler. Senin iyi olup olmadığını çok iyi anlıyorlar. Çok istiyorum başka şubeler açmak, yanımızda bulunan kişilere bu işi öğretmek isterim” diye konuştu.