(Özel) Sakarya'nın saklı cenneti olan Doğançay şelalesine gelen 100 kişiden 80'i geri dönüyor

Sakarya'nın saklı cenneti olan Doğançay şelalesine inen yolların bozuk olmasından dolayı şelaleyi ziyarete gelen 100 kişiden 80'i geri dönüyor. Doğançay Mahalle Muhtarı Murat Çınar yaptığı açıklamada, “Yetkililerimiz, şelalemizin yol ve piknik alanlarına biraz daha düzenleme yaparak, buraları daha kullanılabilir ve yaşanabilir hale getirirlerse çok memnun olacağız” dedi.

Sakarya'nın Geyve ilçesi sınırlarında bulunan ve şehir merkezine 25 kilometre, Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından olan D-650 karayoluna 10 kilometre uzaklıkta bulunan Doğançay Şelalesi güzelliğiyle büyülüyor. Kayalıkların içinde gizlenmiş şelale doğal yapısıyla görenleri kendine hayran bırakan, gözlerden uzak kalan doğa harikası Doğançay şelalesi ziyaretçilerini bekliyor. Kızılkaya Mahallesinden başlayıp, Maksudiye ve Doğançay'ı geçerek Sakarya Nehri'ne dökülen şelalenin yolları bozuk olmasından dolayı şelaleyi ziyarete gelen 100 kişiden 80'i geri dönüyor. Doğançay Mahalle Muhtarı Murat Çınar, yetkililerden saklı cennetin yollarının düzenlenmesini istedi.

Yetkililerimizin bize yardımcı olmasını istiyoruz

Şelaleye inen yolların bozukluğundan bahseden Doğançay Mahalle Muhtarı Murat Çınar, “Burası saklı bir Cennet. Fakat burada yollar ile ilgili sıkıntılarımız var. Şelaleyi görmek için buraya gelen insanlar var fakat yollardan dolayı iniş ve çıkışlarda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Vatandaşlarımız buradan ayrılırken acılarından çok, güzel anılarını anlatmalarını istiyoruz. Yetkililerimiz, şelalemizin yol ve piknik alanlarına biraz daha düzenleme yaparak, buraları daha kullanılabilir ve yaşanabilir hale getirirlerse çok memnun olacağız. Şelalemiz yukarıda bulunan Kızılkaya Mahallesinden başlayıp, Maksudiye ve Doğançay'dan Sakarya Nehri'ne dökülüyor. Köyümüze güzel bir ivme kazandırıyor. Şelalenin aşağı alanlarında da gayri resmi kullanılan piknik alanları var, bu konuda da yetkililerimizden vatandaşlarımızın güzelce oturabileceği piknik alanları yapmasını istiyoruz. İniş ve çıkış yollarımız gerçekten çok sıkıntılı. Şelalemizin çevresinde güzel bir çalışma yapılır, yollarımız yapılırsa gelen vatandaşlarımız buraya çok rahat bir şekilde inip, buralardan güzel anılarla ayrılabilir. Bu konuda yetkililerimizin bize yardımcı olmasını istiyoruz” dedi.

Yerli ve yabancı turist çekiyor

Şelalenin yerli ve yabancı turist çektiğini ama yolların bozuk olduğundan bir çok kişinin geri döndüğünü belirten Doğançay Şelalesinde işletme sahibi olan Ali Hancıoğlu, “Şelalenin yol güzergahı üzerinde bulunan kendi arsamın üzerinde işletme sahibiyim. Bizim Doğançay Şelalemiz saklı bir Cennet. Karadeniz'i arıyorsan uzağa gitmeye gerek yok Sakarya'ya gelinebilir doğa ve yeşillik konusunda. Yalnız buraya gelen 100 kişiden en az 80 tanesi geri dönüyor. Bir çoğunun dönme sebebi araçla benim işletmemin bulunduğu kısma kadar gelebiliyor zaten daha sonrasında oradan aşağıya yaya olarak inmek zorunda kalıyor. Bazıları araçla oraya dahi gelemiyor az bir şey acemiyse yolun kötü olması dolayısıyla geri dönüyor. Şelaleye iniş yolumuz çok kötü, ben kendi çabalarımla bir şeyle yapmaya çalışıyorum ama bu tek kişinin yapabileceği bir konu değil. Büyüklerimizden burayla ilgili biran önce çalışmalar yapılmasını talep ediyoruz. Şelalenin yerli ve yabancı aşırı derecede turist çektiğini özellikle söylemek istiyorum. Yalnız gelen turistlerin büyük bir kısmı geri dönüyor, özellikle Arap turistler kesinlikle biraz daha rahatlarına düşkün oldukları için, iniş yoluna bakmaları yetiyor ve inemiyorlar. Onların yüzde 100'ü geri dönüyor zaten, hiçbir getirisi olmuyor. Ama burada amaç bu insanlara hizmet verip buradan onları neşeli ve mutlu göndermek. Biz bunu şu anda sadece yollardan dolayı başaramıyoruz. Bizim en büyük sıkıntımız yol, yoldan başka bir sıkıntımız yok şu anda” diye konuştu.

İyi ve güzel olacağına inanıyoruz

Ziyaret için şelaleye gelen Kışlaçay Mahallesi sakinlerinden Zafer Omay yaptığı açıklamada, “Arkadaşlarımı getiriyorum şelaleye, güzel bir gezi oluyor ancak yollarımız maalesef kötü. İnşallah Geyve Belediyesi başta olmak üzere yetkililerimizden güzel şeyler yapmalarını istiyoruz. Buraya inen yolların normalde tahtadan olması ve basamak şeklinde olması gerekiyor ama maalesef çamur içerisinde, zor iniyoruz. Şelalemizin daha güzel seviyelere gelmesini istiyoruz. Yollarımız yapıldıktan sonra turistik olarak daha fazla ziyaret edileceği kanaatindeyim. Doğa olarak arattığınız zaman Sakarya'da birinci sıradayız, Doğançay Şelalesi diye çıkıyor. İnşallah daha iyi ve güzel olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.