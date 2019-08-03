(ÖZEL) Sakarya'nın saklı kalmış cennetine yoğun ilgi

Sakarya'nın Karasu ilçesiyle Kaynarca ilçesi arasında yer alan ve Sakarya'nın saklı kalmış cennetine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Karasu ilçesi Müezzinler Mahallesi'ndeki Türkiye'nin tek parça halinde olan en büyük longozu olma özelliği taşıyan Acarlar Longozu, bitki örtüsüyle görenleri kendisine hayran bırakıyor. Zengin bitki florası ve 200'den fazla kuş türünü barındıran longoz, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Longoza Türkiye'nin dört yanından gelen ziyaretçiler, doğanın güzellikleri arasında dolaşma imkanı buluyor.Erken saatlerde longoza gelen vatandaşlar akşam saatlerine kadar mesire alanında dolaşarak bu güzelliği fotoğraflar çekilerek ölümsüzleştirdi.

"Güzel vakit geçirilebilir"

İstanbul'dan Sakarya'ya gelen Ayşenur Kalkan Acarlar Longozunu çok beğendiğini açıklayarak, “Buraya İstanbul'dan geldik. Tam bir dinlenme yeri. Acar Longozunun tadını çıkarmak için sabah saatlerinde gelmek gerekiyor. Bütün gün burada çok güzel vakit geçirilebilir. Havasıyla, yürüyüş yollarıyla çok güzel bir yer herkese tavsiye ederim” derken, Ankara'dan gelen Musa Öztürk ise yaptığı açıklamada, “Ankara'dan yaz tatili için geldim. Gelmişken de internetten Sakarya'da gezilecek yerlere baktım Acarlar Longozunu gördüm. Daha öncede haberlerde görmüştüm. Arkadaşlarla geldik çok güzel bir yer, dinlendirici bir yer. Doğayla iç içe bir yer herkese tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.