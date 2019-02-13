(Özel) Sebze ve meyve fiyatları konusunda eleştirilen pazarcılardan cevap

Son günlerde sebze ve meyve fiyatlarındaki artışın azalması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın marketlerdeki sebze ve meyve fiyatlarının yüksek olmasını eleştirmiş ve fırsatçılara izin verilmeyeceğini söyleyerek, belediye eliyle vatandaşın daha ucuz sebze ve meyveye ulaşmak amacıyla tanzim satış noktaların kurulacağını açıklamıştı. Sakarya Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanı Muzaffer Kabacan sebze meyve fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. Kabacan fiyatların yüksek olmasının sebebinin üretimin az olmasından kaynaklı olduğunu da belirtti.

“Pazarcımızın suçu, günahı yok”

Reyonlardaki fiyatların yüksek olması sonrası günah keçisi ilan edildiklerini söyleyen Sakarya Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanı Muzaffer Kabacan, “Son zamanlarda gündem biziz pazar yerleri ve pazarcılar, yüksek meyve ve sebze fiyatları. Tabi dolayısıyla burada pazarcı günah keçisi ilan ediliyor ama pazarcının bu konuyla alakalı hiçbir suçu, günahı yok. Biz sebzemizi, meyvemizi hallerden alırız. Halden nasıl alırsak biz pazarımızda öyle satarız. Küçük bir kar marjımız vardır, onu üstüne koyar satarız. Pazar yerlerindeki fiyat artışının kesinlikle bizim pazarcılarımızla ilgi alakası yok. Bunun büyük sıkıntısı üretimin az olması. Sebze, meyve üretilen yerlerdeki doğal afetler, hortumun seraları vurması bunların hepsi bir etken. Hepsi de bu sene üst üste geldi. Birde üretim azlığı, sıkıntısı var. Bundan dolayı bizim pazarcımızın suçu, günahı yok” diye konuştu.

“İşlerimiz şuanda iyi değil”

Esnafın maddi ve manevi yönden durumunun iyi olmadığını belirten Muzaffer Kabacan, “Esnafımızın durumu iyi değil. Manevi bir çöküntü var, maddiyi geçtik. Şuanda hükumetimizin, Cumhurbaşkanımızın söylemleri sonrasında halk bize kötü gözle bakmaya başladı. Cumhurbaşkanımız gıda teröristleri tanımını yapıyor ama bunu millet bizim pazarcımızın üzerine yıkmaya başladı. Biz kesinlikle terörist değiliz, biz vatanımızı, bayrağımızı son derece canımızdan, kanımızdan fazla seven bir esnaf topluluğuyuz. Bizim siyasi hiçbir arenamız olmaz. Dolayısıyla fiyat artışları bizim pazar yerimizi etkiledi. İnsanların alım gücü yok, pazardaki fiyat artışlarının yüksek olması bizi memnun etmiyor, bize üzüntü veriyor. Vatandaşımız 2 kilo mal alacakken, yarım kiloya düştü. 3 kilo patates alacakken bu 1 kiloya düştü. Biz istiyoruz ki pazar yerlerimizde ucuzluk olsun, pazar yerlerimizde her şey bol olsun, rekabet ortamı olsun. Bizim pazar yerlerimizden neşeyle aile ortamı içerisinde alışveriş yapsınlar. Hep çok mal satılsın, biz bunu isteriz. Pahalı mal bize fazla para kazandırmaz. Az mal satarız, masraflar artar bundan dolayı da işlerimiz şuanda iyi değil” şeklinde konuştu.

“Marketleri düzene alırsa hükumetimiz kesinlikle bu iş çözülür”

Tanzim satış noktaları hakkında da konuşan Kabacan, “Büyük illerdeki tanzim satış noktaları ile ilgili İstanbul'da 55 nokta, Ankara'da 32-33 nokta da tanzim satışı var. Sakarya'da bunun olmasını beklemiyoruz, olmaz da zaten. Çünkü biz pazar yerlerimizi özelleştirdik, pazar yerleri şuanda odamıza ait. Pazar yerlerimizin her köşesinde, her belli bir bölümünde biz köylüye, çiftçiye yer ayırıyoruz zaten. Dolayısıyla çiftçimiz pazar yerlerinde var, köylümüz pazar yerlerinde var. Zaten tarladan direk tüketiciye mal satışı sağlıyoruz biz. Diğer illerde ki gibi değil. Yani biz bunun önlemini hükumetimizden daha önce almışız. Dolayısıyla bunu pazar yerlerimizde zaten yapmışız. Büyük illerdeki farklı olay, büyük illerde biliyorsunuz nüfusta çok farklı. Orada ki potansiyel çok farklı. Oradaki sıkıntılar farklı. Aslında bunun büyük bir oranı pazar yerleri ve pazarcılar değil, marketlerdir. Marketleri düzene alırsa hükumetimiz kesinlikle bu iş çözülür” ifadelerini kullandı.

“İyi malı getirmeleri lazım ilk önce”

Esnaf Tolga Kabacan ise yaptığı açıklamada, “Tanzim satış mağazaları esnafı biraz etkiler tabi. Çünkü bazı fiyatlarda rekabet olacak, nerede çok rekabet olursa fiyatlar rekabet olunca illaki düşecek. Onlarında düşer, bizimde düşer. Mesela tanzim satışlarda biz gördük domates 4 liraymış. Halde zaten 4 lira, 3,5 lira. Çok üst düzey kalitede de bir mal getirmiyorlar, bizim gördüğümüz kadarıyla. O yüzden çok tutacağını sanmıyorum. Sakarya'da mal fiyatları zaten İstanbul ve Ankara gibi yüksek değil. O yüzden burada çok potansiyeli olacağını düşünmüyorum bu işin. İlla ki insanlar gidecek, görecek, deneyecek. Sakarya insanı iyi malı ucuza istiyor öncelik bu. İyi malı getirmeleri lazım ilk önce. Şimdi bazı şeyler siyasi olarak ilerliyor ama bu tam zamanında yapılmış bir proje. Şimdi Mart ayının 15'inden sonra yaz mevsimine giriyoruz. Bazı fiyatlar zaten mecburen düşecek. Çünkü seralar bitiyor, tarlalar başlıyor. Bunların ekimi zamanında yapılmış, zaman zamanda fiyatları düşecek bunların. Bizim işimiz hava ile ilgili yani. Hava sıcak olduğunda fiyatların hepsi düşer” dedi.