(Özel) Yazar Kahraman Tazeoğlu, işaret parmağıyla kitap yazan Türeyen'i ziyaret etti

Sakarya'da yaşayan ve sadece işaret parmağını kullanarak kitap yazan Rukiye Türeyen'i Yazar Kahraman Tazeoğlu evinde ziyaret etti. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette konuşan Kahraman Tazeoğlu, “Rukiye bir örnek, yani engellerin hiçbir şeyi engellemeyeceğinin örneği” dedi.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde ikamet eden 38 yaşındaki Rukiye Türeyen, doğduktan 3 ay sonra menenjit geçirdi, vücudunun yüzde 98'ini kullanamaz hale geldi. Hayattan hiç kopmayan Türeyen, işaret parmağıyla ‘Kanadı Kırık Meleğin Kanadına Takılanlar' isimli kitabı yazdı. Birçok kitleye ulaşan Rukiye Türeyen'i Yazar Kahraman Tazeoğlu evinde ziyaret etti. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette Rukiye'nin mutluluğu gözlerinden okundu.

“Rukiye bir örnek”

Ziyarette konuşan Yazar Kahraman Tazeoğlu, “Rukiye bir örnek, yani engellerin hiçbir şeyi engellemeyeceğin örneği. Kendisi bir kitap yazdı, bu kitabı yazmaktaki amacı öncelikle annesine bir ev almaktı. Ve şimdi o uğurda adım adım ilerliyor. Tek parmağıyla yazdı bu kitabı. Şimdi o kitap raflarda, insanlar bu kitabı alıyorlar. Ama beni en çok duygulandıran şey; bir röportajında demiş ki, benim hayalim Kahraman Tazeoğlu ile tanışmak, onu çok seviyorum, onu okuyor ve örnek alıyorum demiş. Bunu duyduğum günden itibaren gelmek istedim, ziyaret etmek istedim ve bugüne nasip oldu. Geldim bugün yanındayım, hem kitabımı imzaladım hem o bana kitabını imzaladı, kaşeledi. Birde ona söz verdim, kitabından bir bölüm okuyacağım, seslendireceğim, video yapacağız. Bir daha ki kitabını da yazmaya başlamış. Şiir ve hikaye yazıyor. İnşallah ikinci kitabı da raflarda olacak. Lütfen Rukiye'ye destek olun, onun kitabını alın, onun hayallerine kavuşmasına çok az kaldı, 1-2 adım kaldı. Ona sanatçı dostlar, sizler, herkes sahip çıksın lütfen, buradan sesleniyorum. O büyük bir azmin ve mücadelenin adı Rukiye, tek parmağıyla kanıtladı bunu. Lütfen ona destek olun” dedi.

“Mutlu oldum”

38 yaşındaki Rukiye Türeyen ziyaret sonrası çok mutlu olduğunu belirterek, “Çok mutluyum, ifade edemiyorum mutluluğumu anlatamıyorum. Kendisi evime gelerek beni ziyaret etti, şuanda yanımda olduğu için teşekkür ediyorum. Seni seviyorum Kahramanım. Kahraman beyin kitaplarını okudum, okumaya da devam ediyorum ve devamda edeceğim inşallah” derken, Rukiye'nin annesi Fatma Türeyen ise, “Benim kızım Kahraman Tazeoğlu'nu çok görmek istiyordu, onun hayranıydı. Kendisi gelince mutlu oldu, ben daha da mutlu oldum. Allah razı olsun, kırmadı kızımı geldi, çok sağ olsun. Ve diğer ünlüleri de bekliyor benim kızım. En fazla Erkan Petekkaya'yı bekliyor. Birinci hayranını gördü inşallah o da gelir. Benim kızım mutlu oldu, bende mutlu oldum” ifadelerini kullandı.