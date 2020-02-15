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Özmen, Kano Milli Takımı seçmelerinde ilk sırada yer aldı

SEPAŞ Enerji’nin desteklediği Mustafa Özmen, Kano Milli Takımı seçmelerinde yine ilk sırada yer aldı.

SEPAŞ Enerji'nin desteklediği Mustafa Özmen, Kano Milli Takımı seçmelerinde yine ilk sırada yer aldı.


Türkiye Kano Milli Takım sporcusu Mustafa Özmen, yeni başarılara imza atıyor. Sepaş Enerji desteği ile çalışmalarını sürdüren Özmen, Türkiye Kano Federasyonu tarafından düzenlenen Durgunsu Kano Uzun Mesafe Milli Takım Seçme Yarışlarına katılarak birinci oldu. 11 il, 18 kulüpten toplam 94 sporcunun milli takıma girebilmek için mücadele ettikleri yarışlar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi. Seyhan Baraj Gölü'ndeki yarışmalarda sporcular kıyasıya mücadele ederken, çok sayıda sporsever büyük çekişmelere sahne olan yarışları yerinde izledi.


Başarılı sporcu Mustafa Özmen, Türkiye'yi Olimpiyatlarda temsil etme hedefine emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

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