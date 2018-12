Özüm, Atalay'ı ziyaret etti

Adapazarı Belediye Başkan Aday Adayı Rıdvan Özüm, TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. Özüm algı operasyonu yaparak Atalay'ın vatan-millet sevgisinin zedelenmeyeceğini ifade ederek, "Yel kayadan toz koparır" dedi.

Adapazarı Belediye Başkan Aday Adayı Rıdvan Özüm, Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay'ı makamında ziyaret eden Özüm kendisine olan desteği, misafirperverliği için teşekkür ederek, “Ergün Atalay ağabeyimiz her zaman yanımızda olmuştur. Memleketinin meselesi, şehrinin meselesi için mesai harcamış bir büyüğümüz. Geçmişten bu güne hep destekleyen olmuştur. Öncelikle ağabeyliği, desteği için teşekkür ederim” dedi.

Son dönemde bazı çevrelerin Ergün Atalay'a algı operasyonu yapmaya çalıştıklarını ancak sert bir duvara çarptıklarını belirten Başkan Aday Adayı Özüm, “Ergün ağabey emekçinin, vatan-millet sevdasıyla çalışanın yanındadır. Atalay'ın alın terinden, emekten yana olduğunu herkes bilir. Ergün Atalay demokrasi dışı her olaya, her oluşuma karşıdır. Muhtıralarda, darbe girişimlerinde duruşunu net bir şekilde ortaya koyan, vatan-millet sevdasıyla çalışan herkesin yanında dimdik durduğuna Türkiye şahitken, yapılmak istenen algı operasyonu toplumda karşılık bulmayacağını hesap edemediler. Ergün Atalay her olayda her meselede tarafını vatan-millet olarak seçmiştir” diye konuştu.

Rıdvan Özüm sözlerini şöyle sürdürdü; “Ergün Atalay'ın vatan-millet sevgisini, birlik ve beraberliğe katkısını sorgulamak hiç kimsenin haddine değildir. Atalarımız bu durumu çok güzel ifade etmişler. Yel kayadan sadece toz koparır. Atalay'a yapılmak istenen algı her kesimden gelen tepkilerle ters tepmiştir. Ergün ağabeyin bizim bu sözleri söylememize ihtiyacı yoktur. Ancak her daim bizim yanımızda olan, desteğini her fırsatta hissettiren ağabeyimizin yanında olmanın zaruriyet olduğu düşüncesindeyim.”