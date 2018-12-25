Özüm Bal-Göç Derneği'nin misafiri oldu

Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Rıdvan Özüm Sakarya'da faaliyet gösteren dernekleri ziyaret etmeye devam ediyor. Rıdvan Özüm'ün bu seferki durağı Sakarya Balkan Göçmenleri Sosyal ve Kültür Dayanışma Derneği (Bal-Göç) oldu. Dernek Başkanı Ziraat Mühendisi Erdinç Bilaloğlu ve dernek üyeleri ile görüşen aday adayı Özü, Bal-Göç derneğinin ve ilimizde yaşayan balkan göçmeni yurttaşlarımızın da desteklerini beklediğini belirtti. Bal-Göç Dernek Başkanı Erdinç Bilaloğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Özüm'e yarışta başarılar diledi

“ŞEHİR AİDİYETİ”

Şehir aidiyeti vurgusuna Bal-Göç ziyaretinde de sürdüren Rıdvan Özüm, “Hepimiz Sakaryalıyız. Hepimiz Adapazarlıyız. Bu felsefe ile hareket ederek şehrimizin kalkınmasına, büyümesine en önemlisi insanımızın yaşadığı kente sahip çıkmasını sağlarız. Nasip olur ve göreve gelirsek birinci önceliğimiz şehir aidiyeti oluşturmak için hamleler yapmak olacak. Derneklerimizi zenginliğimiz olarak kabul edip, şehir milliyetçiliğine vurgu yapmaya devam edeceğiz. Tarımda, sanayide, turizmde ve eğitimde farkındalık oluşturacak projelerimizi ‘Hepimiz Adapazarlıyız' diyerek hayata geçireceğiz” dedi.

“BİRLEŞTİREN OLACAĞIZ”

Başkan Aday Adayı Özüm, “Yaşadığımız evimize ekmek götürdüğümüz şehrimiz Allah'ın bir lütfu olarak çok sayıda güzelliği bünyesinde barındırıyor. Doğal güzellikleri, coğrafi konumu, gölü, denizi, yaylası ve ovasıyla bütün güzellikleri şehrimiz bünyesinde toplamış durumda. Yerel yöneticiler var olan artılarımızı ileri taşımakla mükellef. Biz diyerek yola çıkıyoruz. Ayrıştırmadan, kucaklayan ve birleştiren olarak hizmet edeceğiz. Birlikte hareket edersek üreteceğimiz işlerin bereketi artar. Biz hizmet etmek, vefa borcumuzu ödemek için iyi niyetle yola çıktık. Sizlerin desteğini ve dualarını istiyorum” diye konuştu.