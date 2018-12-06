Özüm: "Belediyecilik vizyon ve cesaret ister"

Adapazarı Belediyesi Başkan aday adayı Rıdvan Özüm, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Özüm, SATSO Meclis Başkanı ve iş adamı Talip Kuriş ile bir araya geldi. Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette seçim süreci hakkında bilgiler veren Özüm görev verilmesi durumunda hayalinde ki Adapazarı'nı anlattı. Özüm, hedefinin kent sakinleriyle şehir arasında bir aidiyet bağı kuracak hamleler yaparak şehre sahip çıkmak olduğunu söyledi. Kuriş ise, şehir aidiyetinin çok önemli olduğuna vurgu yaparak ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip Özüm'e başarılar diledi.

Adapazarı'nın adından da anlaşılacağı üzere bir kimliği olduğunu ve bu durumun aidiyet duygusuyla perçinlenerek marka oluşturabileceğini belirten Rıdvan Özüm, "Hedefim Adapazarı sakinleriyle şehir arasında bir aidiyet bağı kurmak. Şehrimizin adı ticaretten geliyor. Adapazarı'nın bölgenin ticaret merkezi olması için küçük dokunuşlara ihtiyaç var. Bununla alakalı hazırlıklarımı yaptım. Şehir kimliği, aidiyet duygusu bize yaşam kalitesinin artırılmasında rehberlik edecek. İnsanların yaşadığı yere aidiyet duygusuyla bağlanması lazım. Aksi takdirde şehir hep küçük kalır. Bir yandan vatandaşa sunacağımız hizmetin kalitesini yükseltirken diğer taraftan şehir aidiyeti için çalışmalar yapacağız” dedi.

Başkan aday adayı Rıdvan Özüm şehrin turizmden hak ettiği payı alamadığına değinerek, “Sakarya'nın birçok şehre göre avantajları var. Yaylası, dağı, ovası, denizi, gölü. Bu doğal güzellikleri öne çıkarabilecek projeler üretebiliyor olmamız gerek. Belediyecilik vizyon ve cesur kararlar almayı gerektirir. Belediye başkanlığı görevi nasip olursa hayata geçireceğim projeler beni heyecanlandırıyor. Adapazarı böyle kalmamalı, il merkezimizin küçük ama etkili dokunuşlar ile yenilenmesi gerekiyor. Tarım şehriyiz diyoruz ama tarımla ilgili sıkıntıları çözüme kavuşturamıyoruz. Bu konularla ilgili de çözüm üretmek çözümün parçası olmak durumundayız. Şehrimizin değerine değer katacak çok sayıda plan ve projemiz var. İmrenerek bakılan şehirlerden birisi olmamız o kadar zor değil. Yeter ki inanalım" diye konuştu.