Özüm esnaf ve eşraf ziyaretlerini sürdürüyor

Adapazarı Belediyesi Başkan Aday Adayı Rıdvan Özüm, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderlerini ziyaret ederek seçim çalışmalarını sürdürüyor. Uzun Çarşı esnaflarından Yüksel Ayanoğlu, iş adamı Fadıl Uzak ve şehir siyasetinin önemli isimlerinden Ali Özkan ile bir araya gelen Özüm “Şehir için birlikte hareket edelim” çağrısı yaptı. Samimi ortam içerisinde gerçekleşen ziyaretlerde seçim süreci ve sonrasında yapacaklarıyla alakalı istişarelerde bulunan Özüm Adapazarı'nın geleceğinde etkili olmak, bilgi ve birikimini, yaşadığı şehri ve hemşehrilerinin hizmetine sunmanın en büyük arzusu olduğunu söyledi.

Adapazarı Belediyesi Başkan Aday Adayı Rıdvan Özüm, "Yerel yönetimler vatandaşa doğrudan hizmetin götürüldüğü adres. Belediyecilik sadece asfalt atmak, çöp toplamak veya bina inşa etmekten ibaret değil. Şehir kültürü oluşturmak, aidiyet duygusunu pekiştirmek şehre yapılacak en önemli hizmet. Düsturumuz “Halka hizmet Hakka hizmettir” olacak. Adapazarı'nda yaşayan herkes şehriyle gurur duyacak hedefiyle yola çıktık. Sizlerin desteği fikirleri bizim için çok önemli" dedi.

Yüksel Ayanoğlu, Fadıl Uzak ve Ali Özkan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Belediyecilik tecrüben, planlı bir şehir oluşturacağın yönünde fikir oluşturmamızın nedeni. Şehir aidiyetini gündeme getirmen ve takip ettiğimiz kadarıyla mihvalde söylemlerinde ısrarcı olman bizleri ayrıca sevindirdi. Allah yolunuzu açık etsin" diyerek başarı dileklerini ilettiler.