Özüm, iş adamı ve muhtarlardan destek istedi

Adapazarı Belediyesi Başkan aday adayı Rıdvan Özüm, iş adamı Orhan Yılgenci ve Sakarya Muhtarlar Derneği Başkanı Erdal Erdem'i ziyaret etti. Özüm, “Sizlerin desteği ve fikirleri bizim için önemli” dedi.

Adapazarı Belediyesi Başkan aday adayı Rıdvan Özüm, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Özüm, iş adamı Orhan Yılgenci ve Sakarya Muhtarlar Derneği Başkanı Erdal Erdem ile bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerde seçim süreci hakkında istişarelerde bulunuldu.

“Hizmet odaklı”

Belediye başkanlığı için belirli bir tecrübe ve bilgi birikimi gerektiğini altını çizen Rıdvan Özüm, “Yaklaşık 15 yıldır Adapazarı Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulundum. Milletin menfaatine olan işlere imza attığımızı düşünüyorum. Bizim belediyecilik anlayışımız hizmet odaklı olacak” dedi.

“Halka hizmet Hakka Hizmettir”

Belediyeler; birer vergi dairesi, muhasebe, para yönetimi, ihale birimlerinin, insan kaynaklarının yönetimi ve şehir planlamasıdır diyen Özüm, “Düsturumuz, ‘Halka hizmet Hakka hizmettir' olacak. Adapazarı'nda yaşayan herkes şehriyle gurur duyacak hedefiyle yola çıktık. Sizlerin desteği fikirleri bizim için çok önemli" diye konuştu.

Özüm'ün ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren Yılgenci ve Erdem, çıktığı yolda Özüm'e başarılar dilediler.