Özüm, MÜSİAD'ın misafiri oldu

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şube Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Adapazarı Belediyesi Başkan aday adayı Rıdvan Özüm, "Ekonomik büyüme ve istihdam oluşturma konusunda her zaman sanayicimizin yanında olacağız" dedi.

Adapazarı Belediyesi Başkan aday adayı Rıdvan Özüm, sürdürdüğü seçim çalışmaları kapsamında MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Seçim süreci ve MÜSİAD'ın faaliyetlerinin konuşulduğu ziyarette şehrin öncelikli meseleleri masaya yatırıldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MÜSİAD Şube Başkan Coşkun, "Birlik ve beraberlik içerisinde Sakarya'yı daha farklı yerlere getirmek mümkün. MÜSİAD olarak Rıdvan Özüm'ün belediyecilik anlamında edindiği tecrübeyi biliyoruz. Bizler şehrimizin için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Yerel dinamikler, siyasi aktörler birlikte hareket ederse hedefe varmak daha hızlı olur" dedi.

Şehri bilen, milletin menfaati vatanın kalkınması için enerji harcayan STK'lar ile istişare ve fikir alışverişlerinin en üst düzeyde olacağını belirten Rıdvan Özüm ise, "MÜSİAD Başkanımız ve üyelerinin gerçekleştirdikleri çalışmalar ile Sakarya'ya büyük bir katkı sağladıklarını düşünüyorum. Kent için gerçekleştireceğimiz projelerde şehrin tüm dinamikleri ile birlikte hareket etmenin getirdiği avantajları biliyoruz. Başarıya ulaşmak için birlik ve beraberlik şart. Ülkemizin ekonomik olarak zor dönemlerinde kurulup ekonominin gelişmesine katkı sağlayan MÜSİAD, her zaman ülkemizin maddi ve manevi gelişimine büyük katkılar sağladı. Yapacağımız projeler ile şehrimizi çok daha iyi noktalara taşıyacağımıza inancım tam. Bu kapsamda şehrin röntgeni çekmiş, sorunlarını ve çözüm yolları üzerinde çalışan STK'lar ile istişare ve fikir alışverişlerimiz her zaman en üst noktada olacak. Ekonomik büyüme ve istihdam oluşturma konusunda her zaman sanayi ve ticaret erbabımızın yanında olacağız" diye konuştu.